Uma pessoa tem R$ 11,2 milhões esquecidos no sistema de valores do Banco Central

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões esquecidos no SVR (Sistema de Valores a Receber) e uma empresa tem R$ 30,4 milhões, segundo o BC (Banco Central).

O maior valor já resgatado por uma pessoal física foi de R$ 2,8 milhões, em agosto do último ano; para as pessoas jurídicas, a transferência com valor recorde foi de R$ 3,3 milhões.

A consulta para saber se você tem dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras é feita no site do SVR, clicando aqui.

Criado em março de 2023, o sistema reúne depósitos esquecidos em bancos, administradoras de consórcios e outras instituições financeiras. Em seu lançamento, registrou uma explosão de acessos, mas muitas pessoas se decepcionaram ao descobrir que tinham apenas centavos ou menos de R$ 10.

Quem já consultou o SVR ou já fez a transferência de dinheiro esquecido ainda pode ter algo a receber, pois, segundo o Banco Central, as instituições financeiras enviam as informações de valores a devolver todo mês e podem aparecer novos recursos para as mesmas pessoas físicas ou jurídicas.

Os brasileiros têm R$ 8,5 bilhões para resgatar no SRV. São 41,8 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de pessoas jurídicas que ainda têm valores para serem retirados.

O dinheiro esquecido pode ter diferentes origens, como: contas-correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente, contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas encerradas com saldo disponível, parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente e outros.

Até o momento, já foram devolvidos R$ 7,6 bilhões por meio do sistema, aponta o BC.

O órgão comunicou ainda que os dados referentes à data-base de agosto de 2024 serão publicados em outubro.

O dinheiro esquecido voltou a chamar atenção com a aprovação do projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamento. Com ele, o governo terá autorização para usar o dinheiro do sistema do Banco Central para ajudar a cumprir a meta fiscal de déficit zero para este ano.

COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?

- Vá ao site do BC no seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber.

- Clique em "Consulte valores a receber"

- Escolha o tipo de documento (se é CPF para pessoas físicas ou CNPJ para empresas)

- Informe data de nascimento ou abertura da empresa; transcreva os caracteres e clique em "Consultar";

- Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR";

- Faça login com a sua conta gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar;

- Acesse "Meus Valores a Receber";

- Leia e aceite o Termo de Ciência;

Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência.

COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?

Para consultar os valores de uma pessoa falecida, é necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.

Depois disso, os passos para a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.

CNPJ INATIVO PODE CONSULTAR VALORES ESQUECIDOS?

O representante legal da empresa fechada pode entrar no sistema com a conta pessoal gov.br, que também deve apresentar nível de segurança prata ou ouro, e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores.

No SVR, será informado em qual instituição estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato, a faixa e a origem do valor. Não é possível solicitar o dinheiro de forma direta pelo sistema do BC.

Após encontrar a instituição, o representante legal deve combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar sua identidade.