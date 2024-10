Empresa de Wesley Safadão é dona de marca de bet barrada em lista nacional da Fazenda

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão e seu irmão Watila são os donos das marcas Betvip e Ganhabet, casas de apostas barradas pelo Ministério da Fazenda para atuar até o fim do ano, mas aprovada pela Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro).

Como a Folha de S.Paulo mostrou, a loteria fluminense se movimenta para se firmar como alternativa nacional de licenciamento de bets, sob contestação do governo federal.

Apesar de Safadão afirmar ser apenas um funcionário do site, o registro da Betvip foi feito pela empresa familiar do cantor. Watila foi quem registrou a marca da Ganhabet.

Uma das empresas proprietárias das duas casas de apostas, segundo os registros oficiais, tem como sócia a concunhada de Safadão -que ainda trabalha em uma empresa da família.

Três companhias dividem a empresa dona dos dois sites de aposta: a Rockstock Participações, com 50%, a BGA Tecnologia, com 40% e a Wolfsburg Participações, com 10%.

A BGA Tecnologia é administrada pela concunhada de Wesley Safadão, Dayane Rocha de Oliveira, também responsável pela outra empresa do mesmo grupo, a Ganhabet.

Dayane Rocha de Oliveira é casada com Filipe Dantas de Carvalho, conhecido como Filipe Imperial, irmão da esposa do cantor. Além dessa ligação, Dayane trabalha para a WS Camarote, empresa de Wesley e do irmão que organiza shows do artista. Em suas redes sociais, ela divulga a Betvip e a Ganhabet.

O Ministério da Fazenda não informou o motivo de ter barrado a Betvip porque, segundo a pasta, não comenta casos individuais. A empresa pediu o registro no prazo legal.

Entre as razões possíveis para negar o registro de uma empresa está a existência de antecedentes criminais dos sócios ou problemas na documentação apresentada.

Safadão é garoto-propaganda da Betvip desde o ano passado. Em vídeo publicado em dezembro de 2023 no Tiktok, o cantor diz que é um "funcionário com liberdade" da empresa, enquanto nega ser dono.

"Recebi proposta de várias outras empresas, [como] Esportes da Sorte, VaideBet, Pixbet e Aposta Ganha, e aceitei fazer parte da Betvip pelo projeto, pelas ideias", diz no vídeo. "Não sou o dono da Betvip, sou um funcionário com liberdade para formar um time bom", completa.

A Betvip é a única empresa que permite apostar em vaquejadas. O cantor tem um haras que cria cavalos utilizados na modalidade e tanto a Betvip quanto a casa de apostas Pixbet patrocinam e organizam torneios do esporte.

A Pixbet pertence a Ernildo Junior de Farias Santos. Ele também é o dono da Rockstock, sócia majoritária da Betvip e da Ganhabet. O empresário não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Safadão também não respondeu aos questionamentos enviados pela Folha.

Watila, o irmão e sócio de Wesley, disse que as marcas dos dois sites de aposta estão no nome dele e do cantor somente porque tiveram a ideia de registrar naquele momento. "Tudo é do Ernildo, não somos donos, registramos e já estão com respectivos donos. Já já vai ver a transição no Inpi [Instituto Nacional de Propriedade Industrial]", afirmou.

Ernildo registrou a marca da Pixbet em 29 de março de 2021. O registro da Betvip feito pela empresa familiar de Wesley Safadão é de 25 de março deste ano.

Watila pediu a marca da Ganhabet em 8 de fevereiro de 2024. Em 25 de setembro, a empresa de Wesley Safadão fez um novo pedido para registrar a marca da Betvip, com alterações na logo da companhia.

O CNPJ da empresa foi criado em abril deste ano, com o nome de Hayman Participações. Ele foi mudado em 12 de agosto deste ano, quando as três empresas entraram no bloco societário da Betvip. Oito dias depois, fizeram a solicitação para o registro no Ministério da Fazenda. No Rio de Janeiro, o primeiro registro é de 15 de agosto.

Sobre Dayane Rocha de Oliveira, concunhada do cantor, Watila disse que ela é funcionária de Ernildo e que tinha deixado de trabalhar na WS Camarotes, que organiza os shows e festas de Wesley Safadão.

Questionado sobre a razão de Dayane ainda ter no Instagram a informação de que trabalha na WS e postar fotos no escritório da empresa, Watila disse que ela ficava em seu escritório durante a manhã ajudando-o em uma transição. Procurada pela Folha, Dayane disse a mesma coisa.

A Rockstock tem como administrador Enzo Stephani Rodrigues, empresário que também faz parte do bloco de controle da Pixbet, empresa que patrocina o Flamengo, entre outros clubes.

A terceira sócia da Betvip, a Wolfsburg, tem um único administrador, Francisco da Mota, dono de uma loja de açaí em Fortaleza. "A empresa é nova, nasceu agora, o que eu tenho a informar", disse ao ser procurado pela reportagem. Ele não quis informar quem são os sócios da empresa.