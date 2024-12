Clientes da 123miIlhas têm até esta terça (3) para pedir dinheiro de volta

(FOLHAPRESS) - Os credores da 123milhas com valores a receber da empresa de viagens devem consultar a lista e pedir a devolução do dinheiro até esta terça-feira (3). A plataforma para realizar os pedidos pode ser acessada no link https://rj123milhas.com.br/#/home

Inicialmente, o prazo para habilitação seria encerrado na última terça (26), mas ele foi prorrogado devido ao número de credores não inscritos e pelas divergências apresentadas no Judiciário, segundo a juíza Claudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (MG).

Segundo os últimos dados da administradora da recuperação judicial, dos quase 1 milhão de credores, apenas 92.327 concordaram com os valores dos créditos detalhados na lista, enquanto outros 12.936 contestaram o saldo apresentado pela empresa. Outros 11.130 declararam à administradora que possuem valores a receber da agência de viagens, mas não haviam sido incluídos na lista.

Devem estar na lista todos aqueles que tinham valores a receber da 123milhas e da MaxMilhas com contratos feitos até o dia 29 de agosto -data do pedido de recuperação judicial.

Apesar da necessidade de habilitação dos valores devidos, não há garantia de que os consumidores irão recuperar todo o dinheiro e é possível que as empresas proponham o pagamento parcelado da dívida, segundo a DPMG (Defensoria Pública de Minas Gerais).

Os créditos trabalhistas são os primeiros da fila de pagamento e devem ser pagos em até um ano após a aprovação do plano de recuperação judicial. O prazo para o pagamento dos outros créditos será definido apenas após a apresentação do plano.

A 123milhas deve apresentar o seu plano de recuperação judicial até o dia 26 de dezembro.

COMO POSSO CONSULTAR A LISTA DE CREDORES?

- Acesse o site: rj123milhas.com.br

- Vá até a aba "Lista 123 Milhas", na parte superior do site

- Procure a lista publicada com a letra inicial do seu nome

- Confira se os seus dados (nome, classe de credor e valor) estão adequadamente registrados

O QUE FAZER SE OS MEUS DADOS NÃO ESTIVEREM NA LISTA DE CREDORES?

É necessário solicitar a inclusão partir da habilitação de crédito.

Esse processo é feito de forma extrajudicial e, por isso, não é necessário buscar o auxílio de um advogado ou da defensoria. A habilitação pode ser feita pelo próprio consumidor no site da administradora judicial pelo seguinte caminho:

- Realize o seu login no site da administradora

- Clique no link disponibilizado ao lado do "Caso queira se habilitar..."

- Preencha os dados apresentados, informando se tem ação judicial em andamento contra o grupo econômico 123milhas

- Caso a resposta seja positiva, indique os dados relativos ao processo nos campos correspondentes. É possível incluir mais de uma ação

- Clique na opção disponibilizada ao lado de "Para adicionar um novo negócio" e preencha as informações do formulário que será disponibilizado. É necessário indicar os dados do contrato celebrado com as empresas do grupo 123milhas

- Preencha as informações do modo mais criterioso possível. Envie documentos que podem servir de prova do contrato celebrado e não cumprido pela empresa. Por exemplo: comprovantes de desconto dos valores no seu cartão de crédito, de pagamento de boletos ou de transferência de valores à empresa, confirmação da compra de passagem aérea recebida no seu email, entre outros

Se o cliente tiver celebrado mais de um contrato com o grupo, o procedimento de "adicionar um novo negócio" deve ser feito quantas vezes for necessário para contemplar todos os créditos perdidos.

COMO SABER SE MINHA HABILITAÇÃO FUNCIONOU?

Os pedidos de habilitação e divergência geram uma confirmação por meio de uma nova janela no site, no email cadastrado e na aba "Área do Credor/Habilitações e Divergências". É possível checar a confirmação do pedido a partir dos três recursos.

CANAIS DE CONTATO:

- Telefone 0800-1236347

- WhatsApp (51) 3369-5042

