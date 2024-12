Caixa faz leilão de mais de 1.500 imóveis em dezembro; saiba como participar

(FOLHAPRESS) - Mais de 1.500 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos, serão leiloados pela Caixa Econômica Federal em diversos estados do país neste mês.

Em parceria com a Globo Leilões, o banco vai leiloar 553 imóveis, com descontos de até 40%. O encerramento ocorrerá no dia 9 de dezembro, às 10h. As propriedades estão distribuídas nas regiões Norte (16), Nordeste (114), Centro-Oeste (56), Sudeste (223) e Sul (144).

Na descrição, é preciso verificar se o imóvel está ocupado, pois o comprador será responsável pela regularização da posse. Entre as opções, estão a notificação extrajudicial, negociações amigáveis ou ação judicial para imissão na posse, garantida por lei.

Entre os destaques, segundo o leiloeiro, estão um apartamento de 46 m² em Parnamirim (RN), no bairro Emaús, com dois quartos, dois banheiros e uma vaga de garagem, com lance inicial de R$ 140 mil, e uma casa de 155,84 m² em Mirassol (SP), com seis dormitórios, sete banheiros, duas vagas de garagem, com lance inicial de R$ 793.507,17.

Em outro leilão, nos dias 12 e 17 de dezembro, a partir das 10h, serão 583 imóveis disponíveis por meio do site https://www.leilaovip.com.br/. Os descontos podem chegar a 60% do valor de avaliação inicial.

No total, serão oferecidos 348 apartamentos, 213 casas, 20 terrenos e dois estabelecimentos comerciais, espalhados por todo o país: 11 oportunidades no Norte, 87 no Nordeste, 75 no Centro-Oeste, 147 no Sudeste e 263 no Sul, que podem ser arrematados com possibilidade do uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e financiamento de até 95% do valor em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote, por meio do site da Caixa.

Na capital paulista, no bairro Jardim Maringá, o leiloeiro destaca um apartamento de 61,4 m², com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha, terraço e uma vaga de garagem, que pode ser arrematado com 40% de desconto, saindo por R$ 202.800 no lance mínimo.

Já em Luziânia, Goiás, há uma casa de 53,6 m², construída em terreno de 100 m², com dois dormitórios, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem por a partir de R$ 52.486,33.

Pela Site Leilões, os interessados poderão dar lances até o dia 6 de dezembro em 498 propriedades em 24 estados e o Distrito Federal. São 229 casas e 269 apartamentos. Os valores iniciais variam de R$ 19.100 a R$ 1,3 milhão. Para participar, é necessário criar uma conta na Superbid Exchange.

Os lotes estão localizados nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Sergipe, Paraíba, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina, Tocantins, além do Distrito Federal.

Em São Paulo, os valores iniciais variam entre R$ 33,6 mil -em um terreno com área total de 138 m², em Marília- e R$ 331,4 mil -apartamento de 86 m², em São Caetano do Sul. No litoral, em Itanhaém, uma casa com 150 m² recebe lances a partir de R$ 136,5 mil.

No Rio de Janeiro, os valores vão de R$ 44,7 mil -em uma casa de 47 m², em São João de Meriti, a R$ 811,4 mil -lance inicial em um apartamento de 329 m², na capital fluminense.

Segundo Vicente Paulo, leiloeiro oficial do Grupo Vip, os interessados nos imóveis da Caixa devem se preparar para uma disputa acirrada e estudar cuidadosamente as condições de cada lote. Ele afirma que o perfil dos arrematantes é diversificado: de famílias realizando o sonho da casa própria até investidores.

COMO PARTICIPAR DOS LEILÕES DA CAIXA?

A Caixa realiza leilões durante todo o ano, em todas as regiões do país, com a aplicação dos mais variados percentuais de descontos, que podem ser consultados no Portal Imóveis Caixa, por meio do seguinte endereço eletrônico: https://www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

É possível consultar o calendário de leilões aqui. Os lances nas modalidades de 1° e 2° Leilões SFI e Licitação Aberta devem ser realizados diretamente no site dos leiloeiros, enquanto que nas demais modalidades, no site da Caixa.

O interessado deve se cadastrar no site do leiloeiro, sendo preciso ter CPF, RG, comprovante de endereço e procuração (caso a proposta seja feita por um terceiro). No caso da pessoa jurídica, os documentos exigidos são CNPJ, ato constitutivo e CPF ou RG do representante.

As condições do imóvel e de pagamento são descritas no edital do leilão e devem ser observadas com atenção.

Além do pagamento à vista em até dois dias úteis após a homologação, para alguns imóveis será possível o uso de FGTS (fundo de garantia) e o financiamento pela Caixa.

É possível combinar financiamento com FGTS, desde que o arrematante contribua com 5% do valor no momento do arremate. O prazo de pagamento varia conforme o valor da proposta, podendo chegar a até 120 dias para imóveis acima de R$ 15 milhões.

