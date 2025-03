Novo consignado tem mais de 29 milhões de simulações de empréstimo em dois dias

© Pixabay

TAMARA NASSIF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova linha de crédito consignado criada pelo governo Lula (PT) já registrou 29,3 milhões de simulações de empréstimo e 2,9 milhões de solicitações a instituições financeiras desde o início das operações, na sexta-feira (21).

Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados na noite deste sábado (22). Segundo a pasta, 6.683 contratos do Crédito do Trabalhador foram firmados.

O modelo permite que trabalhadores formais solicitem empréstimos a juros mais baixos do que os praticados pelo mercado, tendo o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia.

A adesão ao crédito deve ser feita pelo aplicativo CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital), na aba Crédito ao Trabalhador. De acordo com o Ministério do Trabalho, o volume de acesso à plataforma nos últimos dois dias está 12 vezes acima do referencial semanal, considerando os últimos três meses.

Diante da alta procura, o chefe da pasta, Luiz Marinho, alertou para que os interessados no modelo de crédito "não tenham pressa" em fechar o contrato. O ideal, segundo ele, é que os trabalhadores aguardem as 24 horas necessárias para que todas as instituições financeiras habilitadas enviem suas propostas.

"O trabalhador precisa ter cautela, calma para analisar a melhor proposta", disse o ministro.

Quem contratar o novo consignado terá as parcelas do empréstimo descontadas mensalmente na folha de pagamento por meio do eSocial, observada a margem consignável de 35% do salário.

É preciso autorizar as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa, em respeito à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Apenas a partir de 25 de abril o trabalhador que já tem empréstimo com desconto em folha poderá pedir migração do contrato existente para o novo modelo. Se preferir fazer a portabilidade para outro banco, será preciso aguardar até 6 de junho para solicitar diretamente pelos canais eletrônicos dos bancos. São mais de 80 instituições autorizadas, que já operam o consignado no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Leia Também: Campos Neto: Não teremos aplicativos de bancos, mas marketplace de finanças no futuro