INSS começa a pagar aposentadorias de março nesta terça-feira (25); veja datas

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, nesta terça-feira (25), as aposentadorias, pensões e demais benefícios referentes a março de 2025. O calendário de pagamentos segue até o dia 7 de abril e leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador.

Os aposentados que ganham até um salário mínimo recebem antes. Depois, o pagamento é feito para quem tem benefício acima do mínimo até o teto da Previdência, que atualmente é de R$ 8.157,41.

Atualmente, o INSS paga 40,6 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais. Desses, 28,5 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o salário mínimo (R$ 1.518). Outros 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional.

O calendário de pagamentos do INSS é definido todo ano. A divulgação das datas para que os aposentados se organizem ocorre em dezembro.

*

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM MARÇO

MARÇO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício - Data de pagamento

1 - 25 de março

2 - 26 de março

3 - 27 de março

4 - 28 de março

5 - 31 de março

6 - 1 de abril

7 - 2 de abril

8 - 3 de abril

9 - 4 de abril

0 - 7 de abril

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício - Data de pagamento

1 e 6 - 1 de abril

2 e 7 - 2 de abril

3 e 8 - 3 de abril

4 e 9 - 4 de abril

5 e 0 - 7 de abril

COMO CONFERIR O EXTRATO DE PAGAMENTO?

Os beneficiários que têm acesso à internet podem ter conferir o extrato de pagamento e outros detalhes sobre o depósito da renda no aplicativo ou site Meu INSS da seguinte maneira:

- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS

- Faça login com CPF e senha

- No menu, selecione "Extrato de Contribuição"

- Clique em "Baixar PDF" para obter o documento do INSS

Aqueles que não têm acesso à internet devem ligar para a Central 135. Será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações para evitar fraudes. O atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

COMO É FEITO O DEPÓSITO DA APOSENTADORIA?

Os valores são depositados na conta do beneficiário, seja ela aberta na hora da aposentadoria ou alguma conta-corrente ou poupança que o segurado tenha indicado.

O cidadão que tem conta-benefício deve fazer o saque do dinheiro ou a transferência. Neste modelo, não é possível usar a função débito.

Quem recebe por conta-corrente pode fazer as movimentações bancárias habituais, como pagar contas com o cartão ou por Pix, fazer transferências e demais negociações, assim como quem tem conta-poupança.

COMO SOLICITAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO RECEBIDO?

Quem não recebeu o pagamento de algum benefício pode solicitar ao INSS os valores

1 - Acesse o site do Meu INSS

2 - Faça login no sistema, escolha a opção "Agendamentos/Requerimentos"

3 - Clique em "Novo requerimento", digite no campo "pesquisar" a palavra "não recebido" e selecione o serviço desejado

4 - O segurado será comunicado se for indispensável o atendimento presencial para comprovar alguma informação

5 - Acompanhe o andamento pelo Meu INSS, na opção "Agendamentos/Requerimentos"

Leia Também: Dólar recua em linha com exterior e de olho em ata do Copom

Leia Também: PIS/Pasep 2025: veja como sacar e descubra se tem dinheiro esquecido