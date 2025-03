Casa Branca: Trump irá taxar todos setores se incluir Brasil em tarifaço

© <p>Getty Images</p>

No próximo dia 2 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete anunciar um novo tarifaço, onde o Brasil poderá ser incluído e terá uma sobretaxa a todos os bens exportados para o país norte-americano.

De acordo com o jornal 'Folha de S. Paulo', uma autoridade da Casa Branca disse que ainda não foi definido se o Brasil será ou não atingido pela política de tarifas recíprocas que Trump tem alardeado para a próxima semana.

A Casa Branca apontou que todo país que for "desleal" na sua relação comercial com os EUA sofrerá uma tarifa uniforme e individual sobre todos os seus bens.

Nesta quinta (27), a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o anúncio da semana que vem terá como foco "os países que, em particular, têm explorado os Estados Unidos".

Diante de um cenário de alta incerteza, não se sabe quais produtos do Brasil seriam afetados por esta imposição de taxas. Há indícios que apenas o etanol brasileiro seria taxado, já que o produto é recorrentemente citado por Washington como exemplo do tratamento comercial injusto que o Brasil estaria dispensando aos EUA.

Agora, com a nova versão do suposto tarifaço é possível que todos os produtos exportados pelo Brasil aos EUA sejam impactados.

Por um lado, Trump disse nesta quarta (26) que o tarifaço de abril será, provavelmente, mais flexível do que recíproco. "Eu provavelmente serei mais flexível do que recíproco, porque se fosse recíproco, seria muito difícil para as pessoas," disse Trump na terça (25), em uma entrevista para o canal Newsmax.

"Eu sei que há algumas exceções, e é uma discussão em andamento, mas não muitas, não muitas exceções".

Ainda segundo a publicação, um aviso publicado no mês passado no Federal Register pelo USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA) elenca os países com maior desequilíbrio comercial em relação aos EUA. São citados Brasil, Canadá, China, União Europeia, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, México, África do Sul, Coreia do Sul, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia e Vietnã.

De acordo com relatório da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), em 2024 as exportações industriais brasileiras para os EUA atingiram US$ 31,6 bilhões. O país governado por Trump é o principal destino de produtos industriais exportados pelo Brasil.