Premiê do Vietnã diz a Lula que vai abrir mercado à carne brasileira

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, afirmou ao presidente Lula em encontro fechado nesta sexta (28) na capital, Hanói, que o mercado vietnamita de carnes está aberto para a pecuária brasileira. Ele é o responsável pela economia, no país.

É o que informam duas fontes, uma do governo brasileiro, que pediu anonimato, e outra do setor privado. A decisão será detalhada e formalizada neste sábado (29), pelas duas partes, no final da viagem do brasileiro ao Vietnã e, nos dias anteriores, ao Japão.

Já teve a reunião com o primeiro-ministro hoje [sexta] e ele se declarou aberto", disse por telefone Roberto Perosa, presidente-executivo da Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), um dos representantes do agro que acompanham o presidente.

Até três meses atrás, quando assumiu a entidade, Perosa era o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. "Mostra a competência e o charme do presidente para abrir mercado", falou, sobre a abertura.

Segundo ele, "a contrapartida foi o reconhecimento que o Brasil fez do Vietnã como economia de mercado".

Para a pecuária brasileira, a mudança traz o acesso a um mercado que importa aproximadamente 300 mil toneladas anuais, ainda dominado hoje pela carne de búfalo, mas que está em transição. "A sociedade está crescendo a 7% ao ano, e a classe média está buscando algo de mais qualidade", diz Perosa.

A disputa pelo consumidor vietnamita será agora do Brasil com fornecedores como Índia, que envia carne de búfalo, Estados Unidos e Austrália.

Segundo três fontes da delegação brasileira, que antes passou por Tóquio com o mesmo propósito de abertura de mercado para a carne bovina, há a expectativa de que a JBS faça um investimento de porte no Vietnã na indústria de alimentos.

No Japão, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba afirmou publicamente, ao lado de Lula, sua "disposição em enviar especialistas para avançar à próxima etapa" de abertura também do mercado japonês à carne brasileira.

O anúncio foi considerado uma vitória pela pecuária brasileira, mas ainda não há data para a missão japonesa de inspeção.