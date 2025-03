Conab publica edital para concurso com 403 vagas

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso público da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) terá 403 vagas, segundo edital publicado nesta sexta (28). As inscrições poderão ser feitas entre 14 de abril e 15 de maio pelo site da Consulpam, organizadora da seleção. A taxa é de R$ 80.

A remuneração inicial é de R$ 8.140,88, para nível superior, e R$ 3.459,87, para nível médio, com carga horária de 40 horas.

Há vagas em todos os estados e no Distrito Federal. Do total, 34 chances são para o cargo de assistente, com requisito de nível médio, apenas para o Distrito Federal, e 369 vagas são para o cargo de analista, que exige curso superior.

Os diplomas aceitos para as vagas de analista são de administração, ciências contábeis, economia, estatística, arquitetura, arquivologia, jornalismo, letras, direito, nutrição, pedagogia, psicologia, marketing, gestão do agronegócio, engenharia agronômica, engenharia agrícola, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de segurança no trabalho, engenharia elétrica, engenharia mecânica e tecnologia da informação.

COMO SERÃO AS PROVAS?

Na primeira fase haverá uma prova objetiva, de múltipla escolha, com duração de quatro horas, com data prevista para 13 de julho. O quadro de disciplinas pode ser consultado no edital.

Haverá também uma questão discursiva. Será eliminado o candidato que não obtiver o mínimo de 50% do total de 60 pontos da questão. São critérios avaliados:

Argumentação e informatividade - 30 pontos

Estrutura e organização do texto (coerência e coesão) - 10 pontos

Domínio da linguagem - 10 pontos

Ortografia, pontuação e acentuação - 10 pontos

Será zerada a prova discursiva que:

- for redigida sob forma não articulada estrutural e verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas);

- for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;

- estiver em branco;

- contiver quaisquer desenhos, recados, números, orações ou mensagens, nomes ou suas abreviações, apelido, pseudônimo, assinatura ou rubrica colocadas na folha de resposta de questão;

- fugir da tipologia, do tema e da proposta;

- for considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em outro idioma

- tiver menos de 20 linhas;

- apresentar sinais, expressões, marcas ou convenções que possibilitem a identificação do candidato.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Período de inscrições - De 14 de abril a 15 de maio

Divulgação do local de prova - Após as 19h do dia 9 de julho

Aplicação das provas - 13 de julho, no turno da manhã para os cargos de analista e à tarde para os de assistente

Divulgação dos gabaritos preliminares - Após a19h do dia 14 de julho

Apresentação de recursos para a prova objetiva - Dias 15 e 16 de julho

Resultado preliminar da prova discursiva - Após as 19h do dia 30 de julho

Apresentação de recursos para a prova discursiva - Dias 31 de julho e 1º de agosto

Resultado final do concurso -

Após as 19h do dia 9 de setembro