Trabalhador com nome sujo pode pedir consignado CLT, mas análise será do banco

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O trabalhador que está com o nome sujo pode pedir o novo crédito consignado CLT e receber propostas, mas cabe às instituições financeiras decidirem se vão ou não liberar o dinheiro, segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Profissionais têm reclamado nos últimos dias que não estão conseguindo o crédito na Carteira de Trabalho Digital, pois o pedido é recusado após a análise financeira do banco.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a vantagem do novo empréstimo é que, pela garantia do desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento do trabalhador, as instituições poderão ter interesse em emprestar recursos até para o cliente negativado.

A reportagem consultou bancos que já oferecem o crédito, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Safra, Parati e Agibank. A expectativa é que o empréstimo seja oferecido de forma mais consistente a partir de 25 de abril em bancos maiores.

Os bancos não detalham suas estratégias de crédito, porque elas dependem de planejamento anual das instituições, que é algo não disponível ao público em geral.

Para conceder um empréstimo, a instituição considera não só se o nome do cliente está negativado ou não, mas informações sobre sua capacidade de pagar contas, quanto há de crédito para oferecer e qual a meta da empresa para o ano de 2025.

Especialistas ligados aos bancos ouvidos pela reportagem afirmam que o melhor momento para tentar o novo crédito é partir de 25 de abril. O motivo é que, com a concorrência maior, os juros devem ficar mais atrativos e as condições de liberação devem melhorar.

O novo consignado da meutudo é oferecido em parceria com a Parati (aquisição que aguarda aprovação do Banco Central) e está disponível para negativados, mediante avaliação e aprovação.

No caso do Agibank, a contratação do empréstimo envolve, inicialmente, uma simulação baseada em informações preliminares fornecidas pelos clientes, o que não significa aprovação automática.

"Para efetivar o empréstimo, cada solicitação é avaliada individualmente conforme o perfil e critérios de crédito, confirmando-se então a elegibilidade e condições finais", afirma. A instituição diz atender cerca de 25% da demanda total do novo consignado.

O Banco do Brasil diz que seu programa prevê que qualquer empregado via CLT pode solicitar o empréstimo por meio do app da Carteira de Trabalho Digital. A instituição já desembolsou mais de R$ 600 milhões em operações desde 21 de março, em mais de 3.000 municípios de todas as regiões do país.

"As condições de oferta envolvem atributos relacionados ao valor e o prazo de cada empréstimo, a combinação integrada das variáveis, informações e perfil das empresas e dos trabalhadores em cada relação de vínculo e a observância das políticas de crédito", informa o banco.

O Safra afirmou que não irá comentar.

A Caixa Econômica Federal não detalhou se libera o crédito para quem está com o nome sujo, mas informou ter taxas entre 1,60% e 3,17% ao mês, a depender da análise de crédito do cliente.

Segundo o banco, para definir a contratação, a Caixa realiza, de forma permanente, "análise estratégica e estudos de rentabilidade e sustentabilidade do negócio".

Um gerente de uma agência da Caixa visitada pela reportagem afirmou que, na etapa da proposta de crédito no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, os bancos ainda não têm informações sobre o histórico de pagamento do cliente, e por isso a análise é feita depois, em até cinco dias úteis após a solicitação.

"Tem gente que, mesmo com restrição no crédito, consegue fazer, outros são recusados. É feita uma análise de risco, o banco verifica o score [de crédito], o histórico, se o cliente ficou muitos anos inadimplente", afirma o funcionário, que pediu para não ser identificado.

Nas redes sociais, trabalhadores reclamam que a Caixa só estaria liberando o empréstimo para quem está com o nome limpo, o que dificultaria os planos de quem estava buscando o dinheiro justamente para regularizar pendências em seu cadastro.

No Reclame Aqui, site que reúne queixas de consumidores, um trabalhador diz que foi até uma agência e, ao conversar com a gerente, foi informado de que não pode contratar o empréstimo devido a seu score, um tipo de pontuação para análise do crédito e que, pela Caixa, não conseguiria a liberação.

O funileiro Gabriel Garcia, 33 anos, morador de Cabreúva (SP), conta que queria pegar o empréstimo na Caixa para limpar o nome, mas não conseguiu. Ele foi até uma agência do banco público na última terça (25) para tentar concluir a contratação, após o pedido feito pela internet.

"Fiquei três horas lá para chegar no atendimento. Fizeram uma avaliação da minha situação financeira e não liberaram", diz.

"Tentei falar com a Caixa e me pediram para tentar de novo no mês que vem. Optei pelo novo consignado para pagar algumas dívidas atrasadas, infelizmente não tenho nome limpo, e queria limpar com o empréstimo."

A auxiliar financeira Larissa Santos, de 28 anos, conta que seu marido, Leonardo Correa, soldador de 32 anos, recebeu a proposta pelo app e foi até a Caixa finalizar o pedido.

"Na agência, ele formalizou a proposta, assinou papéis, e um dia depois recebeu a mensagem de que o crédito não foi aprovado devido a restrição. Meu esposo é negativado e achávamos que isso não era impedimento."

LIBERAÇÃO DO CRÉDITO DA CAIXA TEM FALHAS

Quem tentou contratar o novo consignado da Caixa Econômica Federal na última semana, mas não conseguiu finalizar o procedimento por falhas no WhatsApp do banco, deve cadastrar uma nova proposta de crédito para ter o acesso regularizado, informou o banco.

Segundo a instituição, a instabilidade no sistema foi solucionada e ocorreu devido à grande quantidade de acessos simultâneos.

Usuários relataram que o link disponibilizado não reconhecia o aplicativo do WhatsApp instalado no dispositivo. Outros, ainda, conseguiam começar a conversa, mas não passavam da etapa de informar o CPF, pois aparecia a mensagem "Desculpe, ocorreu um erro no nosso sistema. Tente novamente mais tarde."

A reportagem visitou quatro agências Caixa na última quinta (27), nas zonas central e sul da capital de São Paulo. Os trabalhadores têm buscado o atendimento pessoal para atualizar o cadastro, resolver falhas no aplicativo e para tentar destravar o crédito.

COMO FUNCIONA EM OUTROS EMPRÉSTIMOS?

Quem tem restrição de crédito costuma ter taxas maiores em qualquer empréstimo, diz Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor-executivo de estudos e pesquisas da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade).

Segundo ele, existem despesas ao banco que concede o crédito. O especialista lista as cinco principais.

"Tem o custo de captação do banco, que é a taxa Selic. Tem o fiscal, os impostos de compulsórios. Tem a despesa administrativa, com custos do processo, manutenção de agência, pagamento de funcionário. O quarto item é o grupo do risco de inadimplência, a previsão de perda -o banco sabe que parte do que empresta não recebe, então ele computa isso. E o último é a margem líquida do banco, o lucro. Tudo isso junto dá uma taxa de juros."

Para o especialista, o grande peso na composição da taxa de juros é o fator de risco. "Por isso que o negativado paga uma taxa muito mais cara."

Porém, no caso do consignado privado, o banco tem uma segurança maior. "Como tem a garantia do salário e do FGTS [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço], o banco empresta. Nesse caso, mesmo sendo negativado, ele vai conseguir ter acesso a uma taxa de juros bem mais baixa", afirma Miguel.

"Porque não é o fato de estar ou não negativado que faria com que ele pagasse juros mais caros, mas o fato de que tem um risco menor, já que tem a garantia de salário. Se ele não pagar, ele vai ter descontado da folha de pagamento esse valor, e ainda tem o Fundo de Garantia."

QUAL O PRAZO DO NOVO CONSIGNADO?

O número máximo de parcelas permitidas nas simulações do aplicativo é de 84 meses (sete anos), mas o prazo efetivo que o trabalhador conseguirá contratar depende da análise de crédito e de risco feita pela instituição financeira, segundo o governo. O prazo médio que tem sido liberado é de 19 parcelas, informou o ministério.

COMO CONTRATAR O NOVO CONSIGNADO PELA CAIXA?

Segundo informações do banco, o cliente deve:

1. Baixar o App CTPS Digital;

2. Simular o valor do empréstimo desejado e autorizar o compartilhamento das informações trabalhistas;

3. Escolher a proposta da Caixa e ser direcionado para o WhatsApp do banco para finalizar a contratação;

4. A liberação do recurso em conta ocorre após a averbação pela Dataprev.

O QUE É O NOVO CONSIGNADO?

O Crédito do Trabalhador é uma nova linha de empréstimo consignado, criada pelo governo Lula, que começou suas operações no dia 21 de março.

A nova modalidade libera a necessidade de convênio entre empresa e banco para quem trabalha com carteira assinada. As parcelas são descontadas diretamente do salário do trabalhador e o saldo do FGTS é dado como garantia de pagamento.

QUEM PODE SOLICITAR O EMPRÉSTIMO?

Todos os trabalhadores com carteira assinada podem solicitar o crédito, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e quem é funcionário assalariado de MEI (Microempreendedor Individual).

Se o cidadão já tiver um empréstimo consignado em vigor, será possível transferir o contrato existente para o novo modelo a partir do dia 25 de abril no mesmo banco. Caso queira mudar para outro banco, só a partir de 6 de junho.

Leia Também: Mais de 48 mil pessoas contratam R$ 340,3 mi em consignado para CLT

Leia Também: Teto de juros do consignado do INSS subirá para 1,85% ao mês