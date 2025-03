Petrobras anuncia redução do preço do diesel nas refinarias

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta segunda-feira (31) que a empresa reduzirá o preço do diesel em suas refinarias em R$ 0,17 por litro, ou 4,6%. O novo valor, de R$ 3,55 por litro, começa a vigorar nesta terça (1º).

O anúncio foi feito durante cerimônia de assinatura de parceria ambiental com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), na sede da estatal no Rio de Janeiro, cerca de 15 minutos antes da divulgação de comunicado oficial sobre o tema.

"Isso mostra que a Petrobras está comprometida com a sociedade brasileira", afirmou Magda. Segundo ela, considerando a inflação, o diesel vendido pela Petrobras está hoje 29% abaixo do valor cobrado no fim do governo Jair Bolsonaro.

A estatal vinha sendo pressionada pelo governo para reduzir o preço do combustível, que vinha sendo vendido pela emprqesa a valores superiores à chamada paridade de importação, que simula quanto custa importar o produto para o mercado brasileiro.

Integrantes do Executivo ouvidos pela reportagem na semana passada defendiam que um corte poderia ajudar a combater a inflação em um momento de preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os preços no país

Na abertura do mercado desta segunda, a diferença entre o preço praticado pela estatal e a paridade de importação calculada pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) era de R$ 0,08 por litro.

Para analistas do Goldman Sachs, a Petrobras passa a operar praticamente em linha com as cotações internacionais após o corte. "O anúncio de hoje é apenas uma convergência em relação às referências internacionais", disseram, em relatório.

A corretora Ativa, também em relatório, destacou que o mercado deve questionar a velocidade do movimento, feito 60 dias após o último reajuste, já que a companhia defende que sua política de preços tem entre os objetivos evitar repassar volatilidades ao consumidor.

A Petrobras chegou a ficar 2024 sem qualquer reajuste no diesel. No início de fevereiro, após operar por semanas com elevadas defasagens, elevou o preço em episódio confuso marcado por vazamentos de informações por integrantes do governo dias antes do anúncio oficial.

O anúncio desta segunda também quebrou protocolos de divulgação de reajustes de preços pela Petrobras, normalmente feitos por comunicados à imprensa, e não em eventos ou entrevistas.

O sigilo é importante para evitar especulações de mercado -tanto o financeiro, negociando ações da empresa com informação privilegiada, quanto o de combustíveis, que poderia antecipar movimentos com estoques para lucrar mais com os novos preços.

No comunicado divulgado depois do anúncio feito por Magda, a Petrobras diz que, considerando a mistura obrigatória de 14% de biodiesel no produto vendido nos postos, espera uma redução média de R$ 0,15 por litro para o consumidor final.

Magda disse que não há decisão sobre preço da gasolina. Segundo a Abicom, a Petrobras vendia o produto nesta segunda com defasagem de R$ 0,07 por litro em relação à paridade de importação.