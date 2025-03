Dólar e Bolsa fecham em forte queda às vésperas de tarifaço de Trump

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar caiu 0,93% nesta segunda-feira (31) e engatou a semana cotado a R$ 5,707, às vésperas do anúncio das tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O tarifaço deve ser anunciado na quarta-feira, 2 de abril -o apelidado "dia da libertação". A expectativa pela política comercial do republicano tem ditado o humor dos mercados globais desde o início do ano, e a moeda norte-americana tem se enfraquecido em meio a temores de que a guerra comercial possa empurrar a economia dos EUA para uma recessão.

Só em relação ao real, o dólar caiu 7,63% neste primeiro trimestre e 3,51% em março. Já a Bolsa subiu 8,3% desde o início do ano, se beneficiando da percepção de que o Brasil poderá ganhar espaço no comércio internacional em meio à guerra de tarifas. No mês, acumulou ganhos de 6,07%.

Nesta segunda, porém, o Ibovespa registrou forte queda de 1,24%, a 130.259 pontos, acompanhando mau humor global diante do tarifaço.

Os ativos de risco -e nesta categoria se incluem índices acionários e moedas de mercados emergentes- têm ora se beneficiado, ora se depreciado, diante do vai-e-vém do tarifaço.

A duas sessões de distância do "dia da libertação", os investidores optaram por cautela. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,4% e o FTSE 100 perdeu 0,9%. Na Ásia, o índice de referência Topix do Japão caiu 3,6% e o Nikkei 225, voltado para exportadores, despencou 4,1%. O Kospi da Coreia do Sul caiu 3%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong recuou 1,3%.

Em Wall Street, por outro lado, os índices acionários ensaiaram uma recuperação. O Dow Jones subiu 1%, a 42.001 pontos, e o S&P 500 avançou 0,55%, a 5.611 pontos. O Nasdaq Composite destoou dos demais e caiu 0,14%, a 17.299 pontos.

O trimestre, porém, é o pior para os norte-americanos desde 2022. Só o S&P 500, que reúne as 500 principais empresas dos Estados Unidos, caiu 4,6% nos primeiros três meses do ano. O Nasdaq Composite acumulou perdas de 10,4%, e o Dow Jones, 0,92%.

"É muito mais a incerteza geral que está pesando no sentimento do investidor", diz Charles De Boissezon, chefe global de estratégia de ações da Société Générale. "Os anúncios de tarifas continuam mudando, mas o que eles têm em comum é que eles simplesmente não são bons para o crescimento global."

Trump deve anunciar tarifas recíprocas a "todos os parceiros comerciais" dos Estados Unidos na quarta, segundo afirmou no domingo (30). Até semana passada, havia a expectativa de que o tarifaço fosse direcionado aos países com maiores desequilíbrios comerciais para com os norte-americanos -"os 15 sujos", como apelidado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent.

"Começaria com todos os países, então vamos ver o que acontece", disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One. Ao ser questionado quais seriam afetados, ele disse que não sabia se serão "15 países, 10 ou 15" e garantiu que "não há um limite".

O tarifaço tem gerado temores nos mercados pelo impacto potencial na economia mundial. O principal receio é que ele aumente a inflação em uma ampla gama de produtos e distorça cadeias de suprimentos globais, especialmente se os países afetados revidarem com mais impostos.

Até o momento, após uma série de ameaças e recuos, Trump já implementou uma tarifa de 20% sobre produtos chineses, taxas de 25% sobre importações de aço e alumínio e tarifas de 25% sobre mercadorias de México e Canadá que violem as regras de um acordo comercial da América do Norte. Em 3 de abril, entrarão em vigor as tarifas sobre os automóveis importados.

"Ao contrário do otimismo cauteloso da semana passada, quando alguns sinais indicavam que o anúncio tarifário de 2 de abril poderia ser mais simbólico do que substancial, o que se vê agora é uma percepção crescente de que o governo Trump prepara algo significativamente mais agressivo", disse o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.

"A falta de clareza sobre os detalhes finais -e o próprio fato de que ainda estão sendo definidos- apenas amplia o risco de um evento desorganizado, capaz de gerar forte volatilidade."

Ainda não se sabe se o Brasil será ou não atingido pelas medidas, segundo informou uma autoridade da Casa Branca à Folha de S.Paulo. Mas, caso o país esteja na lista de afetados, as taxas incidirão sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos, sem exceções.

"A valorização do real parece estar associada à posição neutra que o Brasil se encontra nessa guerra tarifária, ainda mais em um contexto de possibilidade de recessão nos Estados Unidos", diz João Duarte, sócio da One Investimentos.

"O Brasil tem se tornado uma opção vantajosa entre os países emergentes. Há um entendimento no mercado de que vários ativos brasileiros estão com bons preços, o que atrai muito investimento para a Bolsa, apesar do dia de desvalorização."

O desempenho do dólar também foi afetado pela formação da Ptax de fim de mês. Calculada pelo BC (Banco Central) com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No encerramento de trimestres a disputa é ainda mais acirrada, já que a taxa norteia balanços de empresas com operações internacionais.

Na esteira da expectativa pelos anúncios tarifários, o Goldman Sachs elevou a probabilidade de recessão em 12 meses para os EUA de 20% para 35% e reduziu a previsão de crescimento do PIB em 2025 de 2,0% para 1,5%.

Os temores de recessão nos Estados Unidos estão diretamente relacionados às tarifas de Trump. A economia tem dado sinais de desaceleração nas últimas baterias de dados, mas a falta de clareza sobre o potencial inflacionário do tarifaço pode forçar o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) a manter os juros em níveis elevados para conter a alta de preços, o que pode resfriar ainda mais a atividade econômica

O cenário desenhado por especialistas é de uma "estagflação", isto é, quando a inflação está elevada e a economia não cresce.

Mais dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos serão conhecidos nesta semana. O destaque fica para sexta-feira, com a divulgação do "payroll" (folha de pagamento, em inglês).