Elon Musk lidera a lista dos mais ricos do mundo em 2025

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, ocupa a posição de pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 342 bilhões, conforme divulgado pela revista Forbes nesta terça-feira (1)

Principais bilionários globais:

Elon Musk: Com US$ 342 bilhões, Musk lidera o ranking, apesar das flutuações no mercado acionário da Tesla.​

Mark Zuckerberg: O CEO da Meta (Facebook) possui uma fortuna de US$ 216 bilhões, ocupando a segunda posição.​

Jeff Bezos: Fundador da Amazon, Bezos tem um patrimônio estimado em US$ 215 bilhões, ocupando o terceiro lugar.​

Larry Ellison: Co-fundador da Oracle, Ellison possui US$ 204,6 bilhões, figurando em quarto lugar.​Forbes Brasil

Bernard Arnault: Presidente do conglomerado de luxo LVMH, Arnault tem uma fortuna de US$ 178 bilhões, ocupando a quinta posição.​

Participação brasileira no ranking:

O Brasil conta com 239 bilionários, tornando-se o segundo país das Américas com maior número de super-ricos, atrás apenas dos EUA.

Cinco bilionários brasileiros em destaque:

Eduardo Saverin: Co-fundador do Facebook, Saverin possui um patrimônio líquido de US$ 34,5 bilhões.

Vicky Safra e família: Viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky e seus filhos detêm uma fortuna de US$ 20,7 bilhões.

Jorge Paulo Lemann e família: Co-fundador da 3G Capital, Lemann tem um patrimônio estimado em US$ 17 bilhões.

Marcel Herrmann Telles e família: Também co-fundador da 3G Capital, Telles possui uma fortuna de US$ 9,4 bilhões (cerca de R$ 57,92 bilhões).

Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: Co-fundador da 3G Capital, Sicupira tem um patrimônio líquido de US$ 7,5 bilhões.

