Bolsa Família de abril começa a ser pago no dia 15, veja calendário

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O Bolsa Família de abril começa a ser pago pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 15. Os depósitos são feitos de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês. O calendário seguirá, assim, até o dia 30 de abril, com base no final do NIS (Número de Identificação Social).

Aqueles que estão em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública devem receber o pagamento no primeiro dia do calendário.

Para não perderem o benefício, famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no CadÚnico (cadastro do governo para programas sociais).

Para atualizar o cadastro, o responsável pela unidade familiar deve ir até um ponto de atendimento da rede assistencial, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Em março deste ano, o benefício foi concedido a mais de 20,5 milhões de lares. O valor médio pago às famílias foi de R$ 668,65, com um investimento total de R$ 13,7 bilhões. Cerca de 53,8 milhões de pessoas foram contempladas pelo programa.

*

VEJA O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DE ABRIL

Final do NIS - Data de pagamento

1 - 15 de abril

2 - 16 de abril

3 - 17 de abril

4 - 22 de abril

5 - 23 de abril

6 - 24 de abril

7 - 25 de abril

8 - 28 de abril

9 - 29 de abril

0 - 30 de abril

Leia Também: Trabalhador com nome sujo pode pedir consignado CLT, mas análise será do banco