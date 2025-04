Bolívia começa a enviar gás argentino para o Brasil através de gasodutos

© Lusa

A estatal boliviana YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) confirmou nesta terça-feira (2) o início das operações de trânsito de gás natural argentino para o Brasil, utilizando a rede de gasodutos que atravessa o território da Bolívia.

Segundo comunicado da empresa, foi iniciado o transporte de até 4,5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A operação está sendo realizada em parceria com a multinacional TotalEnergies, responsável pela comercialização do gás, e com o Grupo brasileiro Matrix Energia, que atua como receptor do combustível. O contrato entre as partes foi assinado em novembro de 2023, com o objetivo de facilitar a exportação do gás natural argentino para o mercado brasileiro.

Óscar Claros, gestor de contratos de exportação da YPFB, destacou que o início da operação representa o resultado de um intenso trabalho para desenvolver uma nova linha de negócios focada no transporte de hidrocarbonetos.

A YPFB passou a atuar como "agregadora" e "transportadora internacional" de gás após um decreto emitido em agosto do ano passado, que autorizou a estatal a operar no Sistema Integrado de Transporte boliviano. A infraestrutura envolve cerca de mil quilômetros de gasodutos e sistemas de compressão que conectam os centros de produção de gás na Argentina aos principais mercados consumidores no Brasil.

Para a estatal, essa nova rota de exportação representa um marco importante e fortalece a integração energética entre Argentina, Bolívia e Brasil.

A Bolívia, que por muitos anos teve a exportação de gás natural como um dos principais pilares de sua economia, viu a produção e os contratos internacionais recuarem nos últimos anos. Em 2017, o país contava com 10,7 trilhões de pés cúbicos de reservas comprovadas de gás natural. Em 2023, esse número caiu para 4,5 trilhões, impactando diretamente as receitas do país.

Diante desse cenário, o governo boliviano lançou, em 2021, um plano com 42 projetos de exploração em diversas regiões do país para aumentar a produção de hidrocarbonetos e reduzir a dependência da importação de combustíveis líquidos, que hoje são subsidiados pelo Estado.

