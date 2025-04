Trump está defendendo EUA de 'vírus socialista' com tarifaço, diz Bolsonaro

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (2) que Donald Trump está apenas protegendo o seu país de um "vírus socialista" ao promover um tarifaço contra diversos sócios comerciais.

A medida de Trump deve ser anunciada na tarde desta quarta e pode afetar o Brasil. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teme a possível aplicação de uma sobretaxa linear sobre sua pauta exportadora para os EUA. Também está no radar uma tarifa dupla sobre o aço e alumínio, que já foram alvo de outras sobretaxas de Washington.

"Uma eventual guerra comercial com os EUA não é uma estratégia inteligente e que preserva os interesses do povo brasileiro. A única resposta razoável à tarifação recíproca dos EUA é o governo Lula extinguir a mentalidade socialista que impõe grandes tarifas aos produtos americanos, inviabilizando o povo brasileiro de ter acesso a produtos de qualidade mais baratos", escreveu Bolsonaro na rede social X.

"Presidente Donald J. Trump está apenas protegendo o seu país deste vírus socialista, dobrar a aposta e escalar a crise com o nosso 2º maior parceiro comercial não é uma resposta sábia".

Bolsonaro usou como o exemplo o fato de seu governo ter negociado quotas com o governo americano para as vendas brasileiras de aço, o que permitiu a entrada desses produtos sem barreiras. "Eu apostei na diplomacia, não no conflito", disse.