Von der Leyen: 'Já preparamos resposta às tarifas de Trump

Durante visita a Samarcanda, no Uzbequistão, nesta quarta-feira (2), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia está preparada para reagir às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e já trabalha em medidas de retaliação. A declaração veio após o presidente Donald Trump anunciar a aplicação de tarifas globais sobre importações, incluindo uma taxa de 25% sobre todos os automóveis estrangeiros.

"Já estamos finalizando o primeiro pacote de contramedidas em resposta às tarifas sobre o aço e agora preparamos novas ações para proteger nossos interesses, caso as negociações não avancem", disse von der Leyen. Ela destacou ainda que o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, mantém diálogo constante com autoridades norte-americanas.

A dirigente europeia ressaltou que, embora o sistema de comércio internacional tenha falhas significativas, ainda há tempo para buscar soluções por meio do diálogo. "Não é tarde demais para resolver os problemas na mesa de negociações", afirmou.

Von der Leyen lamentou a decisão de Trump e alertou para os impactos econômicos globais da medida. “As tarifas representam um golpe duro para a economia mundial e terão consequências graves para milhões de pessoas. Isso tornará alimentos, transportes e medicamentos mais caros, afetando especialmente os mais vulneráveis”, alertou.

A líder europeia fez um apelo à coesão entre os países do bloco: “A nossa união é a nossa força. Temos o maior mercado único do mundo, com 450 milhões de consumidores. Este é o nosso porto seguro em tempos de instabilidade”.

Ela também reforçou o compromisso da UE com o comércio baseado em regras, criticando o que classificou como medidas unilaterais. "A Europa continuará a construir pontes com aqueles que acreditam no comércio justo e na prosperidade compartilhada", completou.

Tarifas americanas e críticas a Bruxelas

De acordo com a nova política comercial dos Estados Unidos, os países da União Europeia passarão a pagar uma tarifa de 20% sobre exportações para o mercado norte-americano. Segundo o governo de Trump, os produtos dos EUA enfrentam, atualmente, barreiras equivalentes a 39% na entrada nos mercados europeus.

Em discurso, Trump acusou o bloco europeu de agir de forma injusta: “Achamos que a União Europeia é amigável, mas eles nos exploram. É muito triste e patético ver isso. Eles taxam nossos produtos em 39%, então agora nós vamos cobrar 20% deles”, declarou o presidente.

