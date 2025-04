China retalia e anuncia taxas de 34% para todos os produtos dos EUA

© Reuters

O Ministério das Finanças da China informou nesta sexta-feira (5) que aplicará uma tarifa adicional de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos a partir de 10 de abril. A medida eleva para 54% o total de impostos cobrados por Pequim, considerando os 20% que já estavam em vigor.

A decisão vem em resposta direta à nova rodada de tarifas "recíprocas" anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que nesta semana impôs um imposto de 25% sobre todos os automóveis estrangeiros, além de elevar outras taxas sobre parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Em comunicado citado pela agência Associated Press, o Ministério do Comércio chinês acrescentou que o país também reforçará os controles sobre a exportação de terras raras — elementos fundamentais para a fabricação de produtos de alta tecnologia, como semicondutores e baterias de veículos elétricos. A restrição pode impactar cadeias produtivas globais, já que a China é líder na produção desses materiais.

As medidas chinesas ampliam a tensão na já delicada relação comercial entre as duas maiores economias do mundo. Especialistas alertam que a escalada nas tarifas pode pressionar ainda mais a inflação nos Estados Unidos e causar desequilíbrios no comércio global.

O anúncio de Trump, feito na Casa Branca após o fechamento das bolsas de valores americanas na quarta-feira, ocorreu mesmo após sinais de preocupação nos mercados. Wall Street terminou o dia com alta leve, mas analistas indicam que o ambiente permanece instável diante do risco de uma guerra comercial de grandes proporções.

