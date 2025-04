China rebate Trump e diz que vai retaliar os EUA se tarifas subirem mais

© REUTERS/Kevin Lamarque

Nesta terça-feira (8), a China rebateu se o presidente Donald Trump e ameaçou retaliar ainda mais os Estados Unidos se os norte-americanos cumprirem com o aumento das tarifas sobre produtos chineses em mais 50%.

O Ministério do Comércio informou que "a China tomará resolutamente contramedidas para salvaguardar seus próprios direitos e interesses" caso o governo americano amplie a taxação. Além disso, o órgão disse que "os EUA ameaçam escalar as tarifas contra a China, o que é um erro em cima de outro e mais uma vez expõe a natureza chantagista do lado dos EUA, o que a China nunca irá aceitar".

Para responder à Casa Branca, o país asiático já havia anunciado uma tarifa geral de 34% sobre produtos americanos, o mesmo porcentual que Trump impôs sobre as importações de itens chineses. Após a retaliação chinesa, o presidente americano falou em criar uma nova taxa de 50%.

