Musk é criticado após sugerir tarifa zero para Europa

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bilionário Elon Musk foi criticado até por colegas do governo Trump após sugerir que os EUA deveriam zerar a tarifa de importação para a Europa. O comentário é mais um capítulo no desentendimento entre o presidente e Musk.

O QUE ACONTECEU

Musk fez apelos diretos para que Trump revertesse as tarifas. Segundo apurou o Washington Post com duas pessoas familiarizadas com o assunto, o bilionário conversou com o presidente no fim de semana, mas não conseguiu convencê-lo a derrubar as novas taxas de importação.

Publicamente, o bilionário também se posicionou contra as tarifas. Durante um evento do partido de direita Liga, da Itália, Musk disse esperar que a Europa e os EUA concordassem com "uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de livre comércio".

Musk também afirmou que as tarifas vão impactar "significativamente" os negócios da Tesla, de carros autônomos. Isso porque a empresa importa peças de outros países. O governo Trump anunciou taxas de 20% para a União Europeia e 34% para a China, por exemplo.

Assessor de Trump afirmou que Musk é um "montador de carros" dependente de outros países. Peter Navarro, principal assessor comercial do presidente, disse em entrevista à CNBC que o comentário de Musk não é surpreendente.

"Quando se trata de tarifas e comércio, todos nós entendemos na Casa Branca que Elon é um montador de carros", disse Navarro, acrescentando que muitas peças da Tesla vêm de Japão, China e Taiwan. "É isso que ele faz, e ele quer as peças estrangeiras baratas".

Ministro alemão diz que fala de Musk demonstra medo e fraqueza. nesta segunda-feira (07), o ministro das Finanças, Robert Habeck, afirmou a jornalistas que a ideia de Musk é um sinal de que o bilionário percebeu que suas empresas vão ruir com a "bagunça" feita pelo governo americano.

Isso é ridículo, e a única interpretação que tenho é que ele agora vê que suas próprias empresas, mas até mesmo as economias, vão desmoronar por causa da bagunça que elas fizeram, então ele está com medo.Ministro Robert Habeck

Economistas dizem que as tarifas podem reacender a inflação. Além disso, eles apontam risco de uma recessão nos EUA e custos mais elevados para a família média dos EUA -um possível revés para um presidente que fez campanha com a promessa de reduzir o custo de vida.