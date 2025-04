Trump diz que 'China também quer acordo com os EUA'

© Reuters

Nesta terça-feira (8), o presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou em publicação na 'Truth Social' que a China quer um acordo comercial e que "espera uma ligação" das autoridades.

Trump afirmou que os Estados Unidos já está em negociações com muitos países e que já discutem tópicos além do comércio e das tarifas.

O presidente dos Estados Unidos citou a Coreia do Sul, para comentar sobre conversas com países asiáticos. "Falamos sobre o tremendo e insustentável superávit, tarifas, construção naval, compras em larga escala do gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, a joint venture sul-coreana no Alasca e pagamentos pela proteção militar que oferecemos", disse.

Em relação à China, Trump disse que um acordo comercial "irá acontecer", em um momento de crescimento das tensões entre ambos os países. "A China também quer um acordo, terrivelmente, mas eles não sabem por onde começar. Estamos esperando por sua ligação", comentou.

