Investidor poderá aplicar em ações de fabricante de 'carro voador' da Embraer pela Bolsa brasileira

JÚLIA MOURA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Embraer pretende lançar ações da sua desenvolvedora de "carros voadores" na B3 ainda neste ano. Serão BDRs (recibos depositários de ações, na sigla em inglês) da Eve, subsidiária da Embraer listada na Bolsa de Nova York. A novidade foi anunciada pelo diretor financeiro da fabricante de aviões, Antonio Carlos Garcia, durante evento do Bradesco BBI, nesta terça-feira (8).

O principal projeto desenvolvido pela Eve é o eVtol (veículo elétrico de pouso e decolagem na vertical), também conhecido como carro voador, aposta do setor para reduzir as emissões de carbono em voos regionais. Ele se assemelha a um helicóptero, mas com um outro tipo de voo, especialmente na decolagem.

Em Wall Street, os papéis da empresa não decolaram e recuam 69% desde a listagem, em 2022, a US$ 3,27.

Segundo Garcia, após a Eve, a Embraer deve desenvolver novos produtos voltados à indústria aeronáutica.

Em fevereiro, a companhia anunciou que pretende investir R$ 20 bilhões no Brasil até 2030 para elevar a produção de aeronaves, desenvolver novos produtos e tecnologias e expandir os negócios em mercados internacionais.

A empresa é uma das maiores fornecedoras de jatos executivos do mundo e compete com Airbus e Boeing na aviação civil e militar.

O QUE SÃO BDRs

BDRs são recibos lastreados em uma ação listada exterior e emitidos por bancos. Eles podem ser adquiridos pelo investidor via corretora, da mesma forma que ações brasileiras.

No entanto, além da variação da ação na Bolsa do exterior, o valor do BDR em reais varia conforme a cotação do dólar. Se a moeda americana perde valor ante a brasileira, o BDR se desvaloriza.

Esses papéis estão sujeitos à mesma tributação de ações, de 15% do lucro -ou 20% no caso do day trade (compra e venda no mesmo dia). No caso do pagamento de dividendos acima de R$ 1.903,98 no mês, há incidência de 7,5% a 27,5%, conforme o valor recebido.

RAIO-X | EMBRAER

Fundação: 1969

Lucro em 2024: R$ 2,6 bilhões

Carteira de pedidos: US$ 26,3 bilhões

Funcionários: cerca de 20 mil no Brasil e no exterior

Principais concorrentes: Boeing e Airbus