Golpe do antigo Fundo PIS/Pasep pede taxa de R$ 69,99 para liberar saldo

© Shutterstock

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dinheiro do antigo fundo do PIS/Pasep está sendo usado como isca para estelionatários aplicarem golpes. Especialistas da empresa de cibersegurança Kaspersky identificaram nove sites maliciosos envolvendo o fundo –um deles utiliza a liberação do saque como isca.

O pagamento das cotas do PIS/Pasep começou a ser liberado no dia 28 de março e é feito apenas por meio de crédito na conta cadastrada pelo usuário. Não é necessário fazer a liberação pela internet. O único site oficial do programa é o http://repiscidadao.fazenda.gov.br,

usado para consultar se o cidadão tem direito e quanto irá receber.

O pedido deve ser feito por meio do aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento.

Ao entrar no site falso, o sistema pede para a vítima inserir seu nome e CPF em uma plataforma com interface parecida com a do gov.br.

Segundo a Kaspersky, com o CPF inserido, o site falso consegue encontrar o nome da vítima e mostra um vídeo de uma suposta assistente. Todo processo de cadastro é acompanhado por áudios dessa representante, que diz o que deve ser feito em cada etapa. Ela solicita algumas informações de segurança, como nome da mãe e estado civil.

Com os dados, o site diz ter aprovado o saque do dinheiro e pede a chave Pix para concluir o pagamento. Neste momento, porém, também pede uma taxa de "indenização governamental" no valor de R$ 69,99.

Para realizar a transferência, a vítima é redirecionada a outro site, que mostra comentários falsos de outras pessoas que supostamente fizeram o processo e receberam o saque:

COMO EVITAR CAIR EM GOLPES?

Fabio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky América Latina, diz que a popularidade do saque fez com que ele se tornasse um alvo atrativo para criminosos.

A empresa também traz algumas dicas para evitar cair em golpes:

- Utilize apenas canais oficiais: é possível checar se tem dinheiro esquecido no fundo por meio do site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS

- Desconfie de mensagens suspeitas: ignore emails, mensagens de texto ou WhatsApp que ofereçam facilidades no saque ou solicitem seus dados pessoais

- Verifique a autenticidade dos sites: antes de inserir qualquer informação em um site, verifique se o endereço é o oficial dos portais citados, e desconfie de links com erros de ortografia ou nomes estranhos

- Mantenha seu antivírus atualizado: utilize um antivírus confiável e mantenha-o sempre atualizado para proteger seus dispositivos contra malware e outras ameaças.

COMO FUNCIONA O SAQUE DO ANTIGO FUNDO PIS/PASEP?

Têm direito às cotas do PIS/Pasep os trabalhadores e servidores públicos que tiveram emprego formal entre 1971 e 1988, ou também seus herdeiros legais.

No site Repis Cidadão, ou no aplicativo FGTS, é possível consultar se tem direito e qual valor será pago. É preciso ter CPF e senha do portal gov.br para consultar.

Se houver dinheiro a ser retirado, o cidadão pode protocolar um pedido de forma online ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Caso queira solicitar remotamente, o usuário deve:

1. Baixar o aplicativo FGTS;

2. Entrar em sua conta (caso não tenha uma conta, pode criar uma);

3. Clicar em "Mais";

4. Acessar "Ressarcimento PIS/Pasep".

O banco pode solicitar alguns documentos, que devem ser fotografados e anexados ao pedido. Também é possível acompanhar o andamento pelo aplicativo.

O pagamento é feito apenas por meio de crédito em conta. É preciso ter poupança ou conta-corrente na Caixa. Para quem não tiver vínculo direto com o banco, será aberta uma poupança social digital, que é movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DAS COTAS

Solicitações realizadas até - Recebe a partir de

28/02/2025 - 28/03/2025 (sexta-feira)

31/03/2025 - 25/04/2025 (sexta-feira)

30/04/2025 - 26/05/2025 (segunda-feira)

31/05/2025 - 25/06/2025 (quarta-feira)

30/06/2025 - 25/07/2025 (sexta-feira)

31/07/2025 - 25/08/2025 (segunda-feira)

31/08/2025 - 25/09/2025 (quinta-feira)

30/09/2025 - 27/10/2025 (segunda-feira)

31/10/2025 - 25/11/2025 (terça-feira)

30/11/2025 - 26/12/2025 (sexta-feira)

31/12/2025 - 26/01/2026 (segunda-feira)