China anuncia retaliação e aumenta taxas de produtos dos EUA para 125%

© POOL New/Reuters

Nesta sexta-feira (11), a China anunciou que vai aumentar as tarifas de produtos dos Estados Unidos de 84% para 125%, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Segundo o Ministério das Finanças do país asiático, a nova taxação sobre produtos americanos é mais uma reposta às medidas impostas pelo presidente Donald Trump. Nesta quinta-feira (10), o governo Trump explicou que as tarifas impostas ao país asiático somam 145%.

"A imposição pelos EUA de tarifas anormalmente altas à China viola gravemente as regras do comércio internacional e econômico, as leis econômicas básicas e o bom senso, sendo um ato completamente unilateral de intimidação e coerção", informou o governo da China, em comunicado.

Vale lembrar que os Estados Unidos aumentaram as taxas de 20% para 84%, depois de 84% para 104% e de 104% para 125%, sendo que a Casa Branca apontou que as sobretaxas chegariam a 145% no total, com combinação de quatro tarifas. "As ações dos Estados Unidos não têm o apoio do povo e terminarão em fracasso", disse o Ministério das Finanças da China.

O país asiático também voltou a dizer que não vai recuar diante das provocações de Donald Trump. "Nunca aceitaremos pressão extrema ou intimidação por parte dos Estados Unidos".

Leia Também: China já cortou mais da metade dos fornecedores de carne bovina dos EUA

Leia Também: Casa Branca afirma que tarifas dos EUA contra a China chegam a 145%