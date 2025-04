Trump nega isenção e sinaliza nova tarifa para eletrônicos e chips

© Lusa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que não anunciou na sexta-feira a isenção de tarifas alfandegárias para dispositivos e componentes eletrônicos porque "eles pertencem a outra categoria tarifária" que ainda está em análise, dando a entender que esses itens devem ser taxados futuramente.

Na sexta-feira, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) informou que celulares, computadores, monitores e diversos componentes, incluindo semicondutores, estavam isentos das chamadas "tarifas recíprocas" implementadas por Trump, que atualmente são de 10% para quase todos os países e de 145% para a China, como punição por suas medidas de retaliação comercial.

"Nenhuma isenção tarifária foi anunciada na sexta-feira", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, numa publicação em que afirma que "esses produtos estão sujeitos às tarifas atuais de 20% relacionadas ao fentanil" — impostas à China no início de seu mandato por considerar que o país não combate o tráfico da droga com a devida eficácia — e que estão sendo apenas realocados para outra categoria tarifária.

"A mídia das fake news sabe disso, mas se recusa a noticiar. Estamos analisando os semicondutores e toda a cadeia de suprimentos de produtos eletrônicos nas próximas investigações tarifárias de segurança nacional", continua o texto, reforçando que os Estados Unidos estudam a aplicação de uma tarifa específica sobre os semicondutores, como Trump já havia sinalizado.

"Ninguém vai 'escapar' por conta de balanças comerciais injustas e barreiras tarifárias não monetárias que outros países impuseram contra os EUA — especialmente a China, que nos trata de longe da pior maneira", concluiu o ex-presidente.

As publicações de Trump estão alinhadas com as declarações feitas por seu Secretário de Comércio, Howard Lutnick, que afirmou nesta segunda-feira, em entrevista, que esses produtos serão enquadrados na categoria de semicondutores e terão uma tarifa específica, provavelmente com início dentro de um mês ou dois.

Trump também disse no sábado que dará uma “resposta” sobre chips e dispositivos nesta segunda-feira.

