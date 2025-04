Correios divulgam resultado do concurso; veja como consultar

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos do concurso dos Correios já podem acessar os resultados finais no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), banca responsável pela seleção. As relações dos aprovados foram divulgadas no Diário Oficial desta segunda-feira (14). A partir de agora, os candidatos aprovados já podem ser convocados.

Ao todo, o concurso dos Correios contou com mais de 1,7 milhão de inscritos para 3.099 vagas para o cargo de carteiro (agente) e 412 para o de analista.

A seleção, que foi realizada em dezembro de 2024, ocorreu após 13 anos da última edição e atraiu mais de 1,7 milhão de inscritos, com a maioria concorrendo às vagas de carteiro -com salário inicial de R$ 2.429,26. Ao todo, 3.511 vagas serão preenchidas de forma imediata.

As vagas serão distribuídas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade dos participantes.

Ao todo, 30% das vagas do concurso são reservadas para pessoas negras e indígenas, e 10% serão destinadas a pessoas com deficiência.

O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período seguindo os critérios da empresa. Ou seja: a seleção ficará valida até abril de 2026.

COMO VER O RESULTADO DO CONCURSO DOS CORREIOS

1 - Acesse o site do IBFC

2 - Clique em "Resultados" e escolha entre Carteiro ou Nível Superior

3 - No caso de nível superior, selecione o cargo

4 - Selecione a localidade escolhida durante a inscrição

5 - Escolha o tipo de lista correspondente

6 - Clique em "Ver lista"

CARGOS E SALÁRIOS

Os aprovados para o cargo de carteiro terão salário inicial de R$ 2.429,26 com um vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, resultando em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000.

Os que participaram da seleção de nível superior poderão ter um salário de R$ 6.872,48, mas a remuneração total chega a R$ 8.500 considerando o vale-alimentação/refeição.

As especialidades para os cargos de analista são:

- Advogado;

- Analista de sistemas;

- Arquiteto;

- Arquivista;

- Assistente social;

- Engenheiro.

Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias de R$ 10.302.

Todos os funcionários terão direito a vale-transporte e possibilidade de adesão a plano de saúde. Entre os benefícios estão ainda auxílio-creche/auxílio-babá no valor de até R$ 714,72 para quem tiver filhos menores de 7 anos e reembolso de despesas para filhos dependentes de cuidados especiais no valor de até R$ 1.030,58.