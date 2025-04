Veja a nova tabela de desconto do Imposto de Renda para 2025

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta segunda-feira (14), medida provisória com a nova tabela do Imposto de Renda 2025, que passa a valer a partir de 1º de maio, Dia do Trabalho.

A tabela traz reajuste de 7,51% na primeira faixa -a de isenção-, que sobe dos atuais R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80, ampliando o número de trabalhadores que não vão pagar IR.

Segundo economistas, se seguir a mesma regra do dois últimos anos, o Planalto deverá dar ainda um desconto simplificado mensal de R$ 607,20 para isentar quem ganha até dois salários mínimos, que está em R$ 1.518 neste ano.

Com isso, salários, aposentadorias e pensões de até R$ 3.036 devem ficar isentos do imposto.

O desconto-padrão deve se estender para as demais faixas de renda, assim como vem ocorrendo desde 2023. Com isso, mesmo sem reajuste das demais faixas da tabela, os demais contribuintes, com salários maiores, também devem pagar menos imposto.

Esse desconto é aplicado pelas empresas na fonte, mês a mês. No ajuste anual, os contribuintes informam suas rendas e despesas na declaração e o sistema calcula se pagou mais ou menos imposto. Quem pagou valores a mais irá restituir, quem pagou menos, tem de complementar.

VEJA NOVA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA 2025

Base de Cálculo (R$) - Alíquota (%) - Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 2.428,80 - 0 - 0

De 2.428,81 até 2.826,65 - 7,5 - 182,16

De 2.826,66 até 3.751,05 - 15 - 394,16

De 3.751,06 até 4.664,68 - 22,5 - 675,49

Acima de 4.664,68 - 27,5 - 908,73

A tabela do IR ficou congelada de 2016 a 2023. Desde então, a forma encontrada pelo governo para dar isenção a quem ganha até dois mínimos é reajustar a primeira faixa e conceder um desconto mensal para todas as outras.

Agora, projeto enviado ao Congresso deve cumprir compromisso de campanha de isentar quem ganha até R$ 5.000 mensais. Além disso, quem tem renda tributável de até R$ 7.000 deverá pagar menos imposto. A mudança se faz necessária para não haver cobrança brusca de IR acima de R$ 5.000.

Para custear a isenção, lucros e dividendos acima de R$ 600 mil por ano deverão ter imposto mínimo de 10%. Parte dos congressistas, no entanto, é contra e quer alterar a medida.

Em 2024, a tabela do IR teve reajuste de R$ 6,97% na faixa inicial mais um desconto extra de R$ 564,80 para chegar à isenção a quem ganha até dois mínimos. Com isso, a primeira faixa subiu de R$ 2.112 para R$ 2.559,20.

Segundo a Receita, 15,8 milhões de brasileiros deixaram de pagar imposto em 2024, medida válida para empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e demais contribuintes, e outros 35 milhões pagaram menos por causa da progressividade da tabela, conforme estimativa do Ministério da Fazenda.

Em 2023, a primeira faixa da tabela foi reajustada em 10,92%, subindo de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Houve ainda dedução simplificada fixa de R$ 528, zerando o imposto para quem ganhava dois mínimos da época e diminuindo o tributo a outros trabalhadores.

O QUE MUDOU NA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA?

O governo federal reajustou em 7,51% a faixa de isenção do Imposto de Renda 2025, que sobe dos atuais R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80, ampliando o número de trabalhadores que não vão pagar IR.

Além disso, será dado um desconto-padrão calculado por economistas em 607,20 em todas as faixas de renda. Com isso, salários, aposentadorias e pensões até dois salários mínimos deixa de pagar o tributo.

Para as demais faixas de renda, também haverá um alívio mensal no imposto.

QUANDO A MUDANÇA PASSARÁ A VALER?

A mudança passa a valer a partir de 1º de Maio, Dia do Trabalho, conforme medida provisória assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta segunda (14). Para passar a valer, no entanto, a MP deve ser aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente.

As empresas deverão adaptar seus sistemas para passar a aplicar a nova tabela nos salários. A mesma adaptação será feita pelo INSS e por regimes próprios de estados e municípios e do Distrito Federal.

TODO MUNDO VAI PAGAR MENOS IMPOSTO DE RENDA?

Sim, com essa mudança, todos que recebem rendimentos tributáveis pagam menos IR. Neste ano, para que isso ocorra, deverá haver um desconto simplificado, que costuma ser aplicado às demais taxas de renda, no valor de R$ 607,20.

Ainda não há cálculos de quantos cidadãos serão isentados, mas deve ficar na casa dos 10 milhões.

QUAL A TABELA DO IMPOSTO DE RENDA DE 2024?

A tabela do IR foi reajustada no ano passado. Como ocorreu em 2023, além de um percentual fixo, o governo concedeu um desconto-padrão para isentar todos trabalhadores, aposentados e pensionistas que ganham até dois salários mínimos.

VEJA A TABELA MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA DE FEVEREIRO DE 2024 MAIO DE 2025

Base de cálculo (R$) - Alíquota (%) - Parcela a deduzir do IR (R$)

Até 2.259,20 - 0 - 0

De 2.259,21 até 2.826,65 - 7,5 - 169,44

De 2.826,66 até 3.751,05 - 15 - 381,44

De 3.751,06 até 4.664,68 - 22,5 - 662,77

Acima de 4.664,68 - 27,5 - 896,00

VEJA A TABELA MENSAL DO IR DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo (R$) - Alíquota (%) - Parcela a deduzir do IR (R$)

Até 2.112,00 - zero - zero

De 2.112,01 até 2.826,65 - 7,5 - 158,40

De 2.826,66 até 3.751,05 - 15 - 370,40

De 3.751,06 até 4.664,68 - 22,5 - 651,73

Acima de 4.664,68 - 27,5 - 884,96