Nubank vai renegociar dívidas de 6 milhões de clientes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank anunciou, nesta segunda-feira (14), o lançamento de uma campanha de renegociação de dívidas que deve alcançar mais de 6 milhões de clientes.

A ação tem o nome "Recomeço", oferece descontos de até 99,9% nos débitos e condições especiais para que os clientes possam gerenciar suas dívidas e se recuperarem financeiramente.

Segundo o banco, esta é a sua maior campanha de renegociação para ajudar clientes com pagamentos em atraso. Aqueles que poderão participar da campanha serão notificados, de forma gradual, no aplicativo do banco com detalhes sobre as opções de renegociação e próximos passos.

O programa foi elaborado para clientes que geralmente apresentam um bom histórico de crédito e engajamento no banco digital.

Os elegíveis também terão a possibilidade de ter o "Roxinho", cartão do Nubank, de volta nas versões crédito ou "cartão para construir limite".

"Estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas com as melhores condições possíveis, contribuindo para a saúde financeira de longo prazo. Queremos apoiar nossos clientes, que têm confiado no Nubank, a recomeçarem", diz a CEO do Nubank Brasil Livia Chanes.

Em março deste ano, o banco anunciou o retorno de David Vélez, seu fundador e CEO, no comando direto da diretoria do banco.

O objetivo da reestruturação é, segundo a instituição financeira, aumentar o foco no cliente, ampliar a eficiência e a colaboração operacional nos países em que atua (Brasil, México e Colômbia).

No 4º trimestre de 2024, o banco reportou alta de 87% no lucro líquido ajustado para US$ 610 milhões, enquanto a receita excluindo efeitos cambiais somou US$ 2,99 bilhões, uma alta de 50%. Nos últimos seis meses, os papeis caíram 17% na Bolsa de Nova York (NYSE).

