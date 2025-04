TRT-2 divulga edital de concurso com salário inicial de R$ 17.018,67

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), que abrange municípios da capital paulista e Grande SP, entre outros, publicou o edital de seu novo concurso público, com duas vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

As inscrições poderão ser feitas entre as 10h do dia 24 de abril e as 23h59 do dia 22 de maio, por meio do site da Fundação Carlos Chagas.

As oportunidades são destinadas aos cargos de analista judiciário e técnico judiciário com diferentes especialidades, com remuneração inicial de R$ 14.852,66, acrescida da Gratificação de Atividade Externa, no valor de R$ 2.166,01, totalizando uma remuneração de R$ 17.018,67, no caso de analista.

Já para o cargo de técnico, o salário inicial é de R$ 9.052,51, com acréscimo de R$ 1.320,16 referente à mesma gratificação, resultando em uma remuneração final de R$ 10.372,67.

As taxas de participação no concurso serão de R$ 110 e R$ 90, respectivamente, e devem ser pagas até o dia 23 de maio.

Segundo o edital, 20% das vagas serão reservadas a candidatos negros, 10% serão destinada a pessoas com deficiência e 3% para candidatos indígenas.

Haverá possibilidade de isenção da taxa para candidatos que comprovarem estar inscritos no CadÚnico (Cadastro Único dos Benefícios Sociais do governo federal) ou para aqueles que foram doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

COMO SERÁ O CONCURSO?

A seleção do TRT da 2ª Região contará com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos. Além disso, alguns candidatos também deverão realizar uma prova discursiva em formato de redação.

Para o cargo de Analista Judiciário da área judiciária, será aplicada ainda uma prova de estudo de caso. Já os concorrentes ao cargo de Agente da Polícia Judicial passarão por uma prova prática de aptidão física.

As provas têm previsão de aplicação para o dia 3 de agosto na cidade de São Paulo.



CRONOGRAMA

Período de inscrições - 24 de abril a 22 de maio

Solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição - 24 a 28 de abril

Último dia para pagamento do valor da inscrição - 23 de maio

Aplicação das provas objetivas e discursivas - 3 de agosto

Divulgação do gabarito e das questões das provas a partir das 17h - 4 de agosto