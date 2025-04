Bolsas pelo mundo sobem após Trump indicar ajuda às montadoras na América do Norte

© DR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As principais Bolsas pelo mundo operam em alta nesta terça-feira (15) após o presidente dos EUA, Donald Trump, indicar que pode adotar medidas para ajudar a indústria automotiva da América do Norte e também criar tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos.

Os anúncios de Trump na segunda-feira (14) geraram incerteza nos investidores, que esperam uma maior clareza sobre a situação comercial. A maioria das Bolsas na Ásia fechou em alta de até 1%, os índices na Europa tiveram valorizações firmes, enquanto Wall Street operava mista.

Entre os principais índices asiáticos, a maior variação foi registrada em Taiwan, que fechou em alta de 1,77%. Na China, o índice CSI300, que reúne as principais companhias listadas em Xangai e Shenzhen, oscilou 0,06% para cima, e o SSEC, de Xangai, avançou 0,15%. Já a Bolsa de Tóquio ganhou 0,84%.

"A situação tarifária entre os EUA e a China é altamente fluida, com mudanças ocorrendo quase a cada hora", afirmou Yan Wang, estrategista-chefe de mercados emergentes e da China da Alpine Macro, em uma nota.

Na Europa, as principais Bolsas abriram em alta de 2%, mas depois diminuíram a valorização. O índice STOXX 600, referência no continente, subiu 1,63%. A Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, valorizou 1,43%, e a Londres, 1,41%.

Nos EUA, o S&P500 tinha leve valorização de 0,09% às 14h30. O Nasdaq Composite caía 0,26% e o Dow Jones, 0,20%.

"Os mercados estão ansiosos por qualquer sinal de positividade", disse Dan Boardman-Weston, CEO e CIO da BRI Wealth Management. "O anúncio sobre eletrônicos e telefones no fim de semana foi útil para o sentimento e os mercados subiram um pouco nos últimos dias", comentou.

Os analistas permaneceram cautelosos, no entanto, já que a incerteza sobre as políticas comerciais de Trump, e suas constantes idas e vindas sobre tarifas, continuaram a lançar uma sombra sobre os mercados e a perspectiva econômica global.

Como um lembrete de que os mercados ainda não estão fora de perigo, a China ordenou que suas companhias aéreas não aceitassem mais entregas de jatos da Boeing, de acordo com informações da agência de notícias Bloomberg na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Os preços do petróleo caem depois que a AIE (Agência Internacional de Energia) cortou sua previsão de demanda por petróleo. O Brent perdia 0,28% para US$ 64,70 o valor do barril, enquanto o petróleo WTI (West Texas Intermediate), referência dos EUA, recuava 0,4% para US$ 61,29. O ouro se valorizava 0,11%, fechando perto de seu recorde histórico, que é de US$ 3.225 por onça.