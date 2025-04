Casa Branca divulga documento com tarifa de 245% para produtos chineses

© Damir Sagolj/Reuters

Nesta terça-feira (16), o site oficial da Casa Branca, dos Estados Unidos, publicou um informativo confirmando que a China agora encara tarifas de até 245% como resultado das "ações retaliatórias". O documento não explica como os EUA chegaram ao cálculo dessa taxa que será aplicada sobre os produtos do país asiático.

Ao jornal 'Global Times.', o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, comentou sobre o aumento das tarifas afirmando que nem os Estados Unidos compreendem "o valor específico das tarifas" e que a China deve manter sua posição.

No documento, o governo norte-americano detalha as principais decisões da política econômica e comercial do presidente Donald Trump e classifica as tarifas como uma forma de "nivelar o campo de atuação e proteger a segurança nacional dos EUA".

Em 2 de abril, Trump anunciou a imposição da tarifa de 10% sobre mais de 180 países, além de individualizar tarifas recíprocas para os países com os quais os EUA têm os maiores déficits comerciais. Depois, os EUA suspenderam as tarifas para diversos países, com exceção da China. O país asiático decidiu retaliar e aumentou também as alíquotas das tarifas cobradas sobre as importações americanas, que agora está em 125%.

