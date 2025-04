Hermès supera grupo Louis Vuitton e vira marca de luxo mais valiosa do mercado

© Reprodução/Youtube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Hermès superou a LVMH -grupo que inclui Louis Vuitton, Dior, Séphora e Tiffany & Co, entre outras marcas- nesta terça-feira (15), tornando-se a marca de luxo mais valiosa do mundo.

Devido aos resultados modestos do primeiro trimestre da LVMH, divulgados nesta segunda-feira (14), as ações do grupo caíram 7,8%, levando o valor do grupo a € 243 bilhões (cerca de R$ 1,61 trilhão, na cotação atual).

O grupo, comandado pelo bilionário francês Bernard Arnault, engloba mais de 80 marcas e produz bolsas, joias, roupas e outros artigos. O lucro da principal divisão da LVMH, de moda e artigos de couro, caiu 5%. A expectativa era de crescimento de 1%.

Já a Hermès -originalmente voltada à moda de cavalaria- conquistou o mercado de luxo com o sucesso das bolsas Birkin e Kelly. Clientes ficam meses e até anos na lista de espera para obter os produtos exclusivos; a Kelly chega a ser vendida por mais de € 8 mil (R$ 53,3 mil).

A marca francesa fechou o dia em alta de 0,21%, com o valor de € 247 bilhões (R$ 1,64 trilhão).

Em 2010, Arnault comprou uma participação da Hermès -que é marca única- na esperança de levá-la para o LVMH. O conselho da marca rejeitou a ideia, entretanto.

Voltada para os ultra ricos, a Hermès tem a exclusividade como um dos pilares e, com isso, suporta melhor a desaceleração do mercado de luxo acarretada pela crise econômica da pandemia Covid.

Agora a incerteza é ainda maior devido à guerra tarifária de Donald Trump. O presidente americano anunciou, neste mês, uma tarifa de 20% sobre produtos da União Europeia -a taxa foi depois ajustada para 10%- enquanto a da China chega a 245%.