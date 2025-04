INSS antecipa consulta ao 13º; veja calendário e quem recebe benefício

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antecipou a consulta ao valor da primeira parcela do 13º de aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Desde a tarde desta quarta-feira (16) já é possível conferir, no aplicativo ou site Meu INSS, quanto irá receber e data de pagamento.

É preciso ter senha do portal Gov.br. O governo federal irá antecipar as duas parcelas da gratificação natalina para abril e maio, conforme decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinado há duas semanas.

A antecipação para o primeiro semestre tem sido feita desde 2020.

A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda, de entre 26 de maio e 6 de junho. O pagamento é feito seguindo o calendário anual do INSS e leva em consideração o número final do benefício, sem incluir o dígito verificador.

Quem já estava aposentado em janeiro deste ano receberá o valor integral do 13º, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda -que pode ter o desconto do Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o imposto.

VEJA COMO FAZER A CONSULTA:

PELO SITE:

1 - Acesse www.meu.inss.gov.br

2 - Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"

3 - Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"

4 - Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"

5 - Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento de Benefício"

6 - Clique sobre "Competência (Mês)"; será aberta a tela dom os valores a serem pagos e a previsão de pagamento

7 - O valor da aposentadoria, pensão ou auxílio estará no código 101 e o do 13º é código 104

8 - Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato

9 - É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar Documento"

PELO APLICATIVO:

1 - Baixe ou abra o app Meu INSS

2 - Clique em "Entrar com gov.br"

3 - Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar"

4 - Na página inicial, vá em "Extrato de Pagamento de Benefício"

5 - Clique na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato será aberto

6 - Aparecerá a competência, que é o mês a que se refere o benefício, o valor e a data de previsão de pagamento

7 - A aposentadoria, pensão ou auxílio pago no mês estará sob o código 101 e o valor do 13º aparece no código 104

8 - Se houver empréstimo consignado, também será informado no extrato

9 - É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar Documento"

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO 13º DO INSS

Calendário da primeira parcela do 13º para beneficiários que recebem até um salário mínimo

Primeira parcela deve ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio

Final (sem o dígito) - Data do depósito

1 - 24/abr

2 - 25/abr

3 - 28/abr

4 - 29/abr

5 - 30/abr

6 - 02/mai

7 - 05/mai

8 - 06/mai

9 - 07/mai

0 - 08/mai

Calendário da segunda parcela do 13º para beneficiários que recebem até um salário mínimo

Segunda parcela deve ser depositada entre 26 de maio e 6 de junho

Final (sem o dígito) - Data do depósito

1 - 26/mai

2 - 27/mai

3 - 28/mai

4 - 29/mai

5 - 30/mai

6 - 02/jun

7 - 03/jun

8 - 04/jun

9 - 05/jun

0 - 06/jun

Calendário da primeira parcela do 13º para beneficiários que recebem acima do salário mínimo

Primeira parcela deve ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio

Final (sem o dígito) - Data do depósito

1 e 6 - 02/mai

2 e 7 - 05/mai

3 e 8 - 06/mai

4 e 9 - 07/mai

5 e 0 - 08/mai

Calendário da segunda parcela do 13º para beneficiários que recebem acima do salário mínimo

Segunda parcela deve ser depositada entre 26 de maio e 6 de junho

Final (sem o dígito) - Data do depósito

1 e 6 - 02/jun

2 e 7 - 03/jun

3 e 8 - 04/jun

4 e 9 - 05/jun

5 e 0 - 06/jun

A pedido da repórtagem o advogado Wagner da Silva e Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados, simulou o valor que será pago por parcela em alguns cenários.

Por exemplo, um aposentado de 63 anos, com benefício no valor de R$ 4.000, tem desconto do IR. Conforme os cálculos, ela irá receber R$ 2.000 na primeira parcela do 13º e R$ 1.866,16 na segunda.

13º salário de beneficiários do INSS com menos de 65 anos

A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda ocorrerá entre 26 de maio e 6 de junho

Valor mensal do benefício - Valor da 1ª parcela do 13º - Valor da 2ª parcela do 13º - Desconto do IR**

R$ 1.518 - R$ 759 - R$ 759 - R$ -

R$ 2.000 - R$ 1.000 - R$ 1.000 - R$ -

R$ 2.500 - R$ 1.250 - R$ 1.250 - R$ -

R$ 3.000 - R$ 1.500 - R$ 1.500 - R$ 13,20

R$ 3.500 - R$ 1.750 - R$ 1.750 - R$ 58,84

R$ 4.000 - R$ 2.000 - R$ 2.000 - R$ 133,84

R$ 4.500 - R$ 2.250 - R$ 2.250 - R$ 222,65

R$ 5.000 - R$ 2.500 - R$ 2.500 - R$ 335,15

R$ 5.500 - R$ 2.750 - R$ 2.750 - R$ 461,17

R$ 6.000 - R$ 3.000 - R$ 3.000 - R$ 598,67

R$ 6.500 - R$ 3.250 - R$ 3.250 - R$ 736,17

R$ 7.000 - R$ 3.500 - R$ 3.500 - R$ 873,67

R$ 7.500 - R$ 3.750 - R$ 3.750 - R$ 1.011,17

R$ 8.000 - R$ 4.000 - R$ 4.000 - R$ 1.148,67

R$ 8.157,41 - R$ 4.078,71 - R$ 4.078,71 - R$ 1.191,96

com desconto do IR, quando houver **descontado sobre a segunda parcela, mas calculado sobre o valor total do benefício quando ultrapassar o limite de isenção do IR

13º salário de beneficiários do INSS com 65 anos ou mais

A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda ocorrerá entre 26 de maio e 6 de junho

Valor mensal do benefício - Valor da 1ª parcela do 13º - Valor da 2ª parcela do 13º - Desconto do IR**

R$ 1.518 - R$ 759 - R$ 759 - R$ -

R$ 2.000 - R$ 1.000 - R$ 1.000 - R$ -

R$ 2.500 - R$ 1.250 - R$ 1.250 - R$ -

R$ 3.000 - R$ 1.500 - R$ 1.500 - R$ -

R$ 3.500 - R$ 1.750 - R$ 1.750 - R$ -

R$ 4.000 - R$ 2.000 - R$ 2.000 - R$ -

R$ 4.500 - R$ 2.250 - R$ 2.250 - R$ -

R$ 5.000 - R$ 2.500 - R$ 2.500 - R$ 20,40

R$ 5.500 - R$ 2.750 - R$ 2.750 - R$ 73,24

R$ 6.000 - R$ 3.000 - R$ 3.000 - R$ 148,24

R$ 6.500 - R$ 3.250 - R$ 3.250 - R$ 244,25

R$ 7.000 - R$ 3.500 - R$ 3.500 - R$ 356,75

R$ 7.500 - R$ 3.750 - R$ 3.750 - R$ 487,58

R$ 8.000 - R$ 4.000 - R$ 4.000 - R$ 625,08

R$ 8.157,41 - R$ 4.078,71 - R$ 4.078,71 - R$ 668,37

com desconto do IR, quando houver **descontado sobre a segunda parcela, mas calculado sobre o valor total do benefício quando ultrapassar o limite de isenção do IR

QUEM TEM DIREITO AO 13º DO INSS?

A gratificação natalina é paga a todos os segurados da Previdência, com exceção dos que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia.

Quem se aposentou em janeiro deste ano ou em anos anteriores tem direito de receber exatamente o valor do benefício. Já quem se aposenta a partir de fevereiro recebe um valor proporcional.

Segurado com auxílio-doença também têm um outro cálculo no pagamento, que leva em conta um número proporcional de meses, já que se trata de um benefício temporário.

Quem se aposenta após o pagamento das duas parcelas recebe o seu 13º em novembro.

COMO É FEITO O PAGAMENTO?

O primeiro pagamento do 13º salário é feito considerando o mês em que o aposentado começou a receber o benefício. Se já estava aposentado em janeiro daquele ano, receberá o valor integral, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda.

A segunda parcela pode ter o desconto do Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo. Para quem se aposentou neste ano, a partir de fevereiro, o pagamento do 13º salário é proporcional ao número de meses em que ganhou o benefício até o final do ano.

Normalmente, a consulta para saber o valor exato que será pago é liberada próxima à data de pagamento, sendo que quem recebe o salário mínimo costuma saber o valor antes dos outros beneficiados. Após o primeiro dia de pagamento, o INSS libera o extrato atualizado para todos os segurados.

A consulta poderá ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil.

É preciso ter cadastro no Portal Gov.br para conseguir o acesso no celular e no site. Clique aqui para saber como criar uma conta.

