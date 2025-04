Trump volta a criticar Powell após alerta do Fed sobre tarifas

© Getty

Em uma escalada de tensão, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, acusando-o de conduzir a política de juros do país de forma "atrasada e errada". A declaração de Trump, feita nesta quinta-feira (17), surge após Powell expressar preocupação com o impacto das tarifas impostas pelo governo, que, segundo ele, podem elevar a inflação e prejudicar a economia.

Powell, em discurso na quarta-feira (16), alertou que as tarifas de Trump superam as previsões do Fed, mesmo em cenários extremos, e podem dificultar o controle da inflação e a manutenção do mercado de trabalho aquecido. Trump, por sua vez, manifestou impaciência com a duração do mandato de Powell, que se estende até maio de 2026.

A discordância entre os dois líderes expõe um conflito de visões sobre a economia americana. Enquanto Powell, alinhado com a maioria dos especialistas, teme que as tarifas de Trump causem inflação e recessão, Trump defende que as tarifas estão enriquecendo o país e que a inflação está em declínio.

Powell sinalizou que o Fed poderá manter a taxa de juros estável em sua próxima reunião, agendada para os dias 6 e 7 de maio, aguardando maior clareza sobre os efeitos das tarifas. Ele enfatizou a necessidade de avaliar se a inflação será um fenômeno temporário ou persistente.

Trump, por outro lado, pressiona por cortes imediatos na taxa de juros, comparando a postura do Fed com a do Banco Central Europeu (BCE), que, segundo ele, já realizou múltiplos cortes. A taxa de juros nos EUA está atualmente entre 4,25% e 4,50% ao ano, um patamar considerado elevado para os padrões do país, e o Fed, sendo uma instituição independente, não pode sofrer interferência direta do governo.

Leia Também: Governo Trump fecha gabinete que combatia desinformação estrangeira

Leia Também: Trump diz que Harvard é uma piada e não deveria receber fundos federais