Boeing recusados por companhias chinesas iniciam voos de volta aos EUA

Uma aeronave da gigante norte-americana Boeing, que estava no centro de finalização da empresa em Zhoushan, na China, e que era destinada à companhia aérea Xiamen Air, decolou de Zhoushan com destino a Guam, na primeira etapa de um trajeto pelo Pacífico, segundo dados do FlightRadar24 divulgados hoje pela Bloomberg.

De acordo com os dados, o avião havia voado de Seattle para Zhoushan no mês passado, fazendo escalas no Havaí e em Guam.

Pelo menos outros dois aviões estão em Zhoushan aguardando para serem devolvidos, de acordo com informações do Aviation Flights Group.

A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, iniciada com a imposição de tarifas alfandegárias pelo governo de Donald Trump, acabou colocando a Boeing no meio do conflito. A Bloomberg já havia noticiado nesta semana que a China instruiu suas companhias aéreas a pararem de receber aeronaves da Boeing.

A gigante americana da aviação se recusou a comentar o caso, e a Xiamen Air não respondeu a tempo aos pedidos de posicionamento.

