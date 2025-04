Fundador do Fórum Econômico Mundial se demite do cargo de presidente

© Lusa

O fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, anunciou nesta segunda-feira (22) sua renúncia imediata ao cargo de presidente e membro do Conselho de Administração da organização. A decisão marca o fim de uma era na entidade conhecida por sediar o tradicional encontro anual em Davos, na Suíça.

"À medida que entro no meu 88º ano de vida, decidi deixar o cargo de presidente e membro do Conselho de Administração, com efeitos imediatos", declarou Schwab em comunicado oficial.

Com a saída do economista alemão, a liderança interina será assumida por Peter Brabeck-Letmathe, vice-presidente do conselho e ex-CEO da Nestlé. Schwab fundou o Fórum em 1971 e foi o principal responsável por transformá-lo em um dos espaços mais influentes de discussão global sobre economia, política e inovação.





Leia Também: Michelle pede que apoiadores façam jejum de 7 dias pela recuperação de Jair Bolsonaro