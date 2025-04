Presidente da Boeing diz que China suspendeu compras de aviões

© Randall Hill/Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Boeing, Kelly Ortberg, afirmou nesta quarta-feira (23) que parou de receber pedidos de aviões das companhias chinesas devido à guerra comercial entre EUA e China.

Na semana passada, a agência de notícias Bloomberg informou que o governo asiático ordenou a suspensão das compras de aviões da Boeing, citando pessoas com conhecimento do assunto. No dia seguinte, o porta-voz do Ministério do Exterior da China, Lin Jian, não confirmou a informação.

Nesta quarta, Ortberg afirmou à emissora de televisão CNBC que a China "deixou de receber os envios devido ao contexto tarifário".

De acordo com ele, várias companhias aéreas chinesas adiaram entregas de aeronaves nos últimos dias. A medida foi uma resposta à medida do presidente dos EUA, Donald Trump, de taxar os produtos importados da China em 145%. O governo chinês passou a cobrar 125% das importações dos EUA, o que inclui os aviões da Boeing.

Ortberg disse que a Boeing estava adotando uma "abordagem muito direta" para a situação. A empresa poderia reordenar as entregas dos aviões já em produção enquanto redireciona aqueles ainda não construídos para outros clientes, se necessário.

Segundo o executivo, a empresa tem "muitos clientes que desejam entregas em curto prazo" e "não vai continuar a construir aviões para clientes que não vão aceitá-los".

"Não vou deixar isso descarrilar a recuperação da nossa empresa", disse ele em uma entrevista anterior à CNBC.

Ron Epstein, analista do Bank of America, disse em uma nota que, apesar da incerteza em torno das entregas do 737 destinadas à China, "acreditamos que a Boeing não terá dificuldade em realocar essas aeronaves para outras companhias aéreas que necessitem de capacidade adicional, com a Índia emergindo como um provável candidato".

A incerteza da guerra comercial ofuscou resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado do grupo aeroespacial e de defesa dos EUA.

Ortberg anunciou também que a Boeing teve um prejuízo líquido de US$ 31 milhões (R$ 175,99 milhões) nos primeiros três meses do ano, significativamente menor que a perda de US$ 355 milhões reportado no mesmo período do ano passado.

As receitas no primeiro trimestre subiram 18% para US$ 19,5 bilhões (R$ 110,71 bilhões) devido ao aumento de entregas de aviões para 130. No ano passado, a Boeing teve 83 entregas em um período marcado pelo incidente em um voo da Alaska Airlines, que teve a tampa de uma porta do avião se desprendendo em pleno voo.

No balanço, a Boeing informou que teve um fluxo de caixa livre negativo de US$ 2,3 bilhões, em comparação com um negativo de US$ 3,9 bilhões no mesmo período do ano passado.

Contratado em agosto para recuperar a imagem do grupo, Ortberg afirmou que a empresa está "seguindo na direção certa e fazendo progressos".

"Estamos construindo aviões de maior qualidade e entregando-os com mais previsibilidade", disse em uma carta aos funcionários na quarta-feira, na qual descreveu 2025 como o "ano de recuperação" da empresa.

Na terça-feira, a Boeing anunciou a venda de parte de sua unidade de aviação digital para o grupo de investimentos Thoma Bravo por US$ 10,6 bilhões para reforçar suas finanças.

Ortberg disse que a Boeing estava considerando "mais alguns passos" no que diz respeito à racionalização de seu portfólio.