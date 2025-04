Trump pede uso gratuito dos canais do Panamá e do Suez para navios dos EUA

© Lusa

"Os navios americanos, tanto militares quanto comerciais, deveriam ter permissão para transitar gratuitamente pelos canais do Panamá e de Suez", afirmou o presidente dos Estados Unidos em uma publicação na rede TruthSocial.

Esses canais "não existiriam sem os Estados Unidos da América", completou Trump.

Diante disso, "pedi ao secretário de Estado, Marco Rubio, que assuma" essa questão, acrescentou.

Ainda antes de tomar posse, no dia 20 de janeiro, Donald Trump aumentou a pressão sobre o Panamá, ameaçando "retomar" o canal construído pelos Estados Unidos, inaugurado em 1914 e mantido sob controle norte-americano até 1999.

O Panamá recuperou o controle do canal naquele ano, com base em um acordo de 1977 firmado com o então presidente Jimmy Carter. Atualmente, Estados Unidos e China são os dois principais usuários do canal, por onde passa 5% do comércio marítimo mundial.

No início de abril, Washington obteve autorização do Panamá para mobilizar tropas americanas nas proximidades dessa via estratégica.

O Canal de Suez, controlado pelo Egito desde 1956, movimentava cerca de 10% do comércio marítimo global, até que rebeldes Houthis, do Iêmen, começaram a atacar navios, alegando agir em "solidariedade" com os palestinos na Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos, junto a outros países, intervieram para tentar proteger essa rota marítima, mas o tráfego caiu drasticamente, afetando severamente uma fonte vital de moeda estrangeira para o Egito, que enfrenta a pior crise econômica de sua história.

