Além das transferências: Pix permite parcelamento e troco

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, movimentou R$ 17,5 trilhões no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 33,1% em relação ao mesmo período de 2024. A retomada ocorre após uma queda em janeiro, motivada por desinformações sobre normas da Receita Federal que monitoram transações financeiras, incluindo o Pix.

Novas funcionalidades em 2025



O Pix receberá atualizações importantes nos próximos meses. Confira as principais novidades:

Devoluções facilitadas: A partir de outubro, será possível contestar transações fraudulentas diretamente pelo app do banco, com acompanhamento digital do processo.

Identificação de agendamentos: Comprovantes agora destacam transações agendadas com a frase “Agendamento Pix”, ajudando a evitar golpes.





Novos recursos lançados ou previstos

Pix por aproximação: Pagamentos por NFC estão disponíveis para dispositivos Android via Google Pay, com limite inicial de R$ 500 por transação.



Pix Agendado Recorrente: Permite programar pagamentos únicos ou recorrentes, com agendamento de até um ano.



Pix Parcelado: Previsto para setembro de 2025, permitirá parcelar transações, competindo com cartões de crédito.



Pix Automático: Em vigor a partir de junho, facilitará o pagamento automático de contas recorrentes, como luz, telefone e mensalidades.



Pix Saque e Pix Troco: Já disponíveis, permitem saques em estabelecimentos comerciais e a devolução de troco em dinheiro eletrônico.



O sistema continua a expandir suas funcionalidades, consolidando sua posição como um dos principais meios de pagamento no Brasil.

