Ceder fará com que os EUA "queiram tirar mais vantagem", diz MNE chinês

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta segunda-feira (no Rio de Janeiro) que "ficar em silêncio, ceder e recuar" diante dos Estados Unidos "só fará com que o rufião queira tirar mais vantagem".

Durante a reunião dos chanceleres dos países que integram o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), Wang acusou os EUA de se beneficiarem do comércio livre durante muito tempo e agora usarem tarifas como moeda de troca para impor preços elevados a outros países. A declaração foi divulgada em comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

O diplomata destacou a "urgência de defender as regras do comércio multilateral", reforçando que "o comércio deve beneficiar ambas as partes" e não ser usado como ferramenta de ganhos individuais. Wang criticou ainda o "unilateralismo" dos EUA e o fato de colocarem seus interesses "acima dos interesses públicos internacionais".

"Os países do Brics devem se opor a todas as formas de protecionismo, proteger firmemente o sistema de comércio multilateral baseado em regras, com a Organização Mundial do Comércio no centro, e promover a facilitação do comércio", acrescentou Wang.

Desde o início do mês, China e Estados Unidos mantêm tarifas superiores a 100% sobre produtos um do outro. Embora autoridades americanas falem em negociações para um acordo comercial, Pequim nega e afirma que "não tem medo" de uma guerra comercial.

No Rio de Janeiro, os ministros dos Brics debatem o fortalecimento do multilateralismo, sobretudo diante da política externa do presidente norte-americano Donald Trump. A reunião vai resultar em uma declaração conjunta a ser apresentada na cúpula de chefes de Estado dos Brics, marcada para 6 e 7 de julho, também na capital fluminense.

