Trump recua e afrouxa tarifas sobre automóveis importados pelos EUA

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma medida nesta terça-feira (29) que vai reduzir algumas tarifas para montadoras após Ford, General Motors e outras empresas reclamarem que as sobretaxas prejudicariam o setor ao aumentar o custo de produção e reduzir seus lucros.

As mudanças modificarão as tarifas de Trump para que as montadoras que pagam uma tarifa de 25% sobre importações de automóveis não estejam sujeitas a outras tarifas, como aquelas sobre aço e alumínio, disseram autoridades do governo americano nesta terça.

As montadoras também poderão se qualificar para um alívio tarifário aplicado de acordo com o custo de seus componentes importados, mas o governo disse que esses benefícios serão eliminados gradualmente nos próximos dois anos.

Falando nesta terça-feira antes de deixar a Casa Branca, Trump disse que o governo queria ajudar as montadoras a "aproveitar essa pequena transição, de curto prazo".

"Se eles não conseguem obter peças, não queríamos penalizá-los", disse.

A decisão de reduzir o escopo das tarifas é o mais recente sinal de que a decisão do governo Trump de impor taxas elevadas a quase todos os parceiros comerciais criou caos e incerteza econômica para empresas americanas.

Mas, mesmo com as concessões anunciadas nesta terça, as políticas implementadas nos últimos meses ainda devem elevar os preços dos automóveis milhares de dólares e colocarão em risco a saúde financeira das montadoras e seus fornecedores, segundo analistas.