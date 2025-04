PIB dos EUA recua 0,3% em meio à guerra comercial de Trump

© <p>Getty Images</p>

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A economia dos Estados Unidos recuou 0,3% em termos anuais durante o primeiro trimestre, captando a resposta das empresas americanas à guerra comercial de Donald Trump, segundo dados revelados nesta quarta-feira (30) pelo BEA (sigla em inglês para Escritório de Análise Econômica) do país.

A queda contrasta com o crescimento de 2,4% registrada no último semestre de 2024. Trata-se do maior recuo desde o primeiro trimestre de 2022.

A diminuição no PIB para o período era esperada por alguns analistas, mas foi pior do que algumas previsões.

Economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, por exemplo, esperavam um crescimento de 0,4%.

Segundo o New York Times, o modelo de crescimento econômico do Federal Reserve Bank of Atlanta previa uma contração de 1,5% no primeiro trimestre, enquanto a versão do Fed de Nova York previa um crescimento de 2,6%.

A queda foi em grande parte resultado da corrida das empresas americanas para acumular estoques antes das amplas tarifas de Trump, com dados do Censo dos EUA na terça-feira (29) mostrando que o déficit comercial de mercadorias atingiu um recorde histórico em março.

Durante o período, as companhias dos EUA acumularam importações numa tentativa de driblar os efeitos negativos do tarifaço imposto por Trump.

As importações cresceram no ritmo de 41,3%, enquanto as exportações aumentaram em ritmo mais devagar, de 1,8%, no primeiro quarto do ano.

A diferença entre importações e exportações é um fator importante no cálculo do PIB, que também mede o consumo doméstico, investimento e gastos governamentais. Os futuros de ações caíram e os rendimentos dos títulos subiram ligeiramente após os dados. O rendimento do Tesouro de dois anos, que se move com as expectativas de taxa de juros, subiu 0,01 pontos percentuais para 3,66%.

Não houve mudança significativa nas expectativas de corte nas taxas de juros após os dados, com operadores no mercado futuro ainda prevendo aproximadamente quatro cortes este ano. Vários economistas de Wall Street revisaram suas estimativas de crescimento do primeiro trimestre para baixo após a publicação dos números do comércio de mercadorias na terça-feira.

O Bureau de Análise Econômica, que produziu os números do PIB de quarta-feira, acrescentou que a queda na produção do primeiro trimestre também refletiu uma diminuição nos gastos governamentais. Afirmou que tais mudanças foram parcialmente, mas não totalmente, compensadas por aumentos em investimentos, gastos do consumidor e exportações.

Espera-se que a guerra comercial de Trump leve a um crescimento mais lento durante o segundo semestre deste ano, com preços mais altos pesando sobre o consumo.

O FMI disse na semana passada que o PIB dos EUA expandiria 1,8% este ano -abaixo de sua estimativa de janeiro de 2,7%. Muitos analistas do setor privado não preveem crescimento algum.