Agrishow vende R$ 14,6 bilhões em máquinas e implementos agrícolas em 5 dias

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A organização da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) anunciou na tarde desta sexta-feira (2) que a 30ª edição da feira realizada em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) gerou R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios, recorde na história do evento.

Impulsionada por setores como café, laranja, grãos e cana-de-açúcar, o principal evento do agro brasileiro faturou 7% mais, em valores nominais, em comparação com a edição do ano passado, que obteve R$ 13,6 bilhões. Ou 2,09% de aumento real, quando o valor de 2024 é atualizado pela inflação do período (R$ 14,3 bilhões).

O objetivo anunciado pelo presidente de honra da feira, Maurilio Biagi Filho, era o de que a feira alcançasse cerca de R$ 15 bilhões.

A feira agrícola, que gera movimentação na economia regional de R$ 500 milhões -setor hoteleiro, restaurantes, bares, postos de combustíveis, etc-, recebeu 197 mil visitantes neste ano, 2.000 a mais que a previsão inicial da organização.

Que o volume de negócios seria maior que o da última edição já era perceptível na quarta-feira (30), quando o Banco do Brasil informou ter batido sua meta para toda a feira, de R$ 3 bilhões. Às 14h45 daquele dia, as propostas acolhidas somavam R$ 3,334 bilhões.

Só o banco foi responsável por ao menos R$ 4,4 bilhões em intenções de negócios, patamar atingido às 14h desta sexta. Três horas antes, eram R$ 4,13 bilhões.

O banco, como a Folha mostrou, apostava num cenário positivo devido à expectativa da safra recorde de grãos no país e do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) agropecuário. Por isso, fez 177 eventos pré-Agrishow, com foco em amealhar clientes do agro.

O Santander também foi para a feira otimista, com meta de repetir os dois anos anteriores, quando gerou R$ 2 bilhões em negócios envolvendo todas as modalidades de crédito.

Nem todos os negócios iniciados na feira são efetivamente fechados, seja por fatores como desistência dos compradores ou restrições cadastrais ou financeiras. Por isso, os valores anunciados são apresentados como expectativas.

Entre as empresas participantes ouvidas pela reportagem, o momento do agro e o consequente desempenho em Ribeirão são vistos como positivos.

A Solinftec, que atua com soluções de inteligência de dados para o agronegócio, conseguiu na Agrishow expandir sua base de clientes em 1 milhão de hectares contratados em novas parcerias, resultado que superou as expectativas, de acordo com o COO da empresa, Emerson Crepaldi.

Ainda conforme ele, houve crescimento de 20% acima da meta de vendas de robôs Solix nos mercados de cana, grãos e algodão e a plataforma Alice (de inteligência artificial) se fortaleceu com maior adoção por produtores.

Já na chinesa XCMG, o faturamento foi cerca de 10% maior que o da edição de 2024, segundo o diretor comercial da empresa, Renato Torres, com a venda de equipamentos como minicarregadeiras e miniescavadeiras específicas para o agro.

A Tracan, concessionária da fabricante Case IH com 12 revendas em São Paulo e Minas Gerais, informou que "a feira nem decepcionou, nem surpreendeu".

"Os negócios fechados neste ano ficaram no mesmo patamar dos que foram fechados em 2024. Mas a Agrishow é uma feira de negociação, a Tracan tem encaminhados negócios que começaram na Agrishow e devem ser fechados nos próximos dias", disse Artur Monassi Filho, diretor operacional da empresa.

Presidente da feira agrícola, João Carlos Marchesan afirmou na tarde desta sexta, porém, que a concretização do volume de negócios só será possível com um plano Safra robusto e com juros compatíveis às necessidades do agro.

A Agrishow é realizada por Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), Anda (Associação Nacional para Difusão de Adubos), Faesp (Federação da Agricultura e da Pecuária de SP) e SRB (Sociedade Rural Brasileira).

A data para a feira do ano que vem já foi anunciada: de 27 de abril a 1º de maio.