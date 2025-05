Seis anos depois, construtora Odebrecht volta a se chamar Odebrecht

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Onze anos após o início da Operação Lava Jato, a Odebrecht volta a se chamar Odebrecht. Por causa da crise provocada pelo esquema de corrupção investigado pela Justiça e pela Polícia Federal, a construtora do grupo Novonor havia passado a se chamar OEC a partir de 2019.

A razão social da companhia passa a ser, segundo anúncio feito ao mercado nesta quinta-feira (1º), Odebrecht Engenharia & Construção.

"A partir de 2 de maio, a identidade visual da companhia será renovada, acompanhando o momento vivido pela empresa após a recente homologação do seu plano de reestruturação financeira. A sigla OEC, até então central no logotipo, dá lugar ao nome Odebrecht, mantendo o descritivo 'Engenharia & Construção', que indica o seu segmento de atuação", diz a empresa.

O nome e a marca da Novonor, holding de investimentos que controla a construtora, empresas do setor imobiliário, petroquímicas e concessões públicas, permanecem intactos.

A reestruturação financeira mencionada pela Odebrecht indica a homologação do plano de recuperação judicial pedida em 2024. A dívida, que era de US$ 4,6 bilhões (R$ 26 bilhões), caiu para US$ 150 milhões (R$ 848,4 milhões).

Antes disso, a construtora havia tentado acordos extrajudiciais, sem sucesso.

Fundada em 1944 como Construtora Norberto Odebrecht, ela emprega atualmente cerca de 18 mil pessoas no Brasil, Peru, Angola e Estados Unidos. Na divulgação da mudança de nome, informa que nos últimos cinco anos, entregou 36 projetos em sete países (Brasil, Estados Unidos, Peru, Panamá, República Dominicana, Angola e Gana). Foram cerca de US$ 16 bilhões (R$ 90,5 bilhões) em investimentos públicos e privados.

Acusados de corrupção na investigação da Lava Jato, executivos da Odebrecht fizeram acordos de delação com a PGU (Procuradoria-Geral da República). O teor dos depoimentos foi apelidado de "delação do fim do mundo". Foram gerados 83 inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal).