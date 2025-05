Tráfego aéreo de passageiros na Europa sobe e supera níveis pré-pandemia

© Lusa

O tráfego aéreo de passageiros na Europa registrou alta de 4,3% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e já está 3,2% acima dos níveis pré-pandemia. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6) pela divisão europeia do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI Europe).

Segundo o relatório, o crescimento foi impulsionado exclusivamente pelo aumento das viagens internacionais, que subiram 5,7%. O tráfego doméstico, por outro lado, permaneceu estável. Em relação ao primeiro trimestre de 2019, o tráfego internacional cresceu 8,9%, mas o doméstico ainda está 12,8% abaixo do patamar pré-pandemia.

Apesar do avanço, o ACI Europe apontou sinais de desaceleração: o crescimento foi de 6,9% em janeiro, caiu para 3,4% em fevereiro e recuou novamente para 3% em março. A organização destacou que a celebração da Páscoa em abril pode ter impactado os dados do último mês do trimestre.

O diretor-geral da entidade, Olivier Jankovec, afirmou que a demanda por voos transatlânticos está perdendo força e que as viagens europeias podem ser redirecionadas para outros mercados. Ele também expressou preocupação com o cenário macroeconômico global, especialmente após o que classificou como um "ataque da administração Trump ao sistema de comércio multilateral", o que, segundo ele, pode afetar a aviação no médio e longo prazo.

Jankovec alertou ainda para pressões adicionais que podem afetar o setor, como atrasos na entrega e manutenção de aeronaves, limitações de capacidade nos aeroportos e o foco das companhias aéreas em maximizar receitas, em vez de ampliar a oferta.

Na União Europeia, o tráfego de passageiros cresceu em média 4,1% entre janeiro e março, mas com grandes variações entre os países. Os destaques positivos ficaram por conta da Eslováquia (+15,9%), Polônia (+15,4%), Hungria (+14,7%) e Malta (+13,9%). Já os maiores recuos ocorreram na Islândia (-2,5%), Suécia (-2,2%) e Irlanda (-0,5%).

Entre os grandes mercados do bloco, a Itália liderou o crescimento (+6,6%), seguida por Espanha (+4,5%) e França (+4,2%). Alemanha e Áustria tiveram desempenho modesto (+1,1%), assim como Suíça (+1,6%) e Reino Unido (+1,7%).

Leia Também: Famílias acusam governo israelense de sacrificar reféns em Gaza