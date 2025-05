Mais de 20 milhões entregaram declaração do Imposto de Renda

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 20 milhões de contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda. A marca foi atingida às 11h01 desta terça-feira (6) a menos de um mês do término do prazo, que ocorrerá às 23h59 de 30 de maio.

Segundo a Receita, 20.003.158 já enviaram os dados solicitados pelo fisco. O órgão espera receber 46,2 milhões de declarações neste ano.

O fisco informou que quase sete em cada dez que enviaram os documentos terão restituição (69,7%). O primeiro lote será pago no dia 30 de maio, mesmo dia do término do prazo, e a consulta estará disponível a partir do dia 23.

Quem quiser ter uma chance de entrar no lote deve entregar a declaração até sexta-feira (9), quando será fechado a primeira lista. Porém é provável que apenas quem tem prioridade legal entre nesse primeiro pagamento.

Veja abaixo a ordem de prioridade:

- Idoso com 80 anos ou mais

- Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave

- Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério

- Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e também optaram por receber a restituição por Pix

- Contribuintes que usaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

- Demais contribuintes

Até agora, quase metade das pessoas (47,4%) usaram a pré-preenchida e 56,3% optaram pelo desconto simplificado.

A maioria dos contribuintes optou por usar o PGD (Programa Gerador de Declaração), com 82,4%, enquanto 11,2% fizeram a declaração online e outros 6,4% utilizaram o aplicativo Meu Imposto de Renda no celular ou tablet.

O estado de São Paulo foi o que mais teve documentos entregues, com 6.168.057, seguido por Minas Gerais (1.884.293), Rio de Janeiro (1.703.673), Rio Grande do Sul (1.253.063) e Paraná (1.242.147). Além deles, outro estado que já superou 1 milhão foi Santa Catarina, com 1.036.920.

Já o estado de Roraima é o que tem menos declarações enviadas, com 51.298. Amapá (64.277) e Acre (65.423) são as outras unidades federativas com menos de 100 mil declarações.

Quem for obrigado a declarar e não entregar o documento estará sujeito a multa que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido no ano-calendário, que no caso é 2024.



QUEM DEVE DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 2025?

- Quem recebeu rendimentos tributáveis -como salário e aposentadoria- a partir de R$ 33.888 em 2024

- Cidadão que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 200 mil

- Contribuinte que teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; é o caso, por exemplo, da venda de imóvel com valor maior do que o pago na compra

- Contribuinte com isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias

- Quem realizou vendas na Bolsa de Valores que, no total, superaram R$ 40 mil, inclusive se isentas. E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeito à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos

- Cidadão que tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 800 mil

- Contribuinte que obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 169.440 ou quer compensar prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano-calendário

- Quem passou a morar no Brasil em 2024 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro

- Contribuinte que optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos por offshores

- Titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira

- Quem optou por atualizar o valor de imóveis com o pagamento de imposto menor instituído em dezembro de 2024

- Contribuinte que obteve rendimentos em capital aplicado no exterior em aplicações financeiras ou lucros e dividendos de entidades controladas