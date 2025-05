Trump declara que vai anunciar "grande acordo comercial"

© Lusa

O presidente dos Estados Unidos anunciou que fará, nesta quinta-feira (8), um pronunciamento sobre um “grande acordo comercial” — o primeiro desde que Washington impôs uma série de tarifas sobre produtos importados.

“Grande coletiva de imprensa amanhã às 10h da manhã, na Sala Oval, sobre um grande acordo comercial com representantes de um país importante e altamente respeitado”, escreveu o presidente norte-americano na quarta-feira, na rede social Truth Social.

“O PRIMEIRO DE MUITOS!!!”, acrescentou Trump, em letras maiúsculas, sem dar mais detalhes sobre o conteúdo do acordo ou qual país está envolvido.

Segundo o jornal The New York Times, o parceiro pode ser o Reino Unido. No fim de março, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e Donald Trump mencionaram "negociações produtivas".

Desde que voltou ao poder, o presidente norte-americano provocou fortes abalos econômicos, especialmente após o chamado “dia da libertação”, em 2 de abril, quando impôs uma nova onda de tarifas sobre produtos importados para os Estados Unidos.

Desde então, Trump recuou parcialmente, anunciando uma pausa de 90 dias nas tarifas e prometendo firmar acordos com os principais parceiros comerciais dos EUA para reduzir o impacto das medidas. Até agora, nenhum desses acordos foi formalizado.

Apesar disso, negociações estão em andamento com diversos países, entre eles Canadá, Coreia do Sul e Vietnã.

Autoridades dos Estados Unidos e da China também devem se reunir neste fim de semana, na Suíça, para tentar iniciar conversas formais. A China é o principal alvo das medidas de Trump: produtos “made in China” passaram a ser taxados em 145%. Em resposta, Pequim impôs uma tarifa de 125% sobre produtos norte-americanos.

Leia Também: Vice de Trump pressiona União Europeia a reduzir tarifas e barreiras regulatórias

Leia Também: Trump anuncia acordo com rebeldes houthis no Iêmen, e Israel volta a bombardeá-los