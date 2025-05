Exportações da China aumentaram 8% em abril apesar da guerra comercial

© Lusa

As exportações da China cresceram 8,1% em abril, em comparação com o mesmo mês de 2024, superando as expectativas do mercado. A alta foi impulsionada pela corrida de empresas e consumidores para concluir encomendas antes da entrada em vigor das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

A maioria dos analistas previa um crescimento mais modesto, em torno de 2%, após o avanço de 12,4% registrado em março. Já as importações chinesas recuaram 0,2% em abril, também na comparação anual.

O superávit comercial da China com os Estados Unidos — um dado de grande sensibilidade política — ficou em US$ 20,5 bilhões no mês. Embora as exportações para os EUA representem apenas uma parte do comércio exterior chinês, as transações com o restante do mundo continuam a apresentar resiliência.

Dados preliminares indicam que as importações norte-americanas de outros países — não afetados pelas tarifas de até 145% impostas por Washington aos produtos chineses — estão crescendo rapidamente, revelando uma tentativa de diversificação nas cadeias de suprimento globais.

Nos primeiros quatro meses de 2025, as exportações da China para o Sudeste Asiático subiram 11,5%, mesmo percentual observado nas exportações para a América Latina. Os envios para a Índia tiveram crescimento de quase 16%, enquanto as exportações para o continente africano avançaram 15%.

Entre os maiores destaques na Ásia estão o Vietnã, que recebeu 18% a mais em produtos chineses, e a Tailândia, com alta de 20% — números que refletem movimentos estratégicos de empresas que buscam contornar as tarifas norte-americanas transferindo parte da produção para fora da China continental.

Em sentido oposto, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 2,5% no acumulado de janeiro a abril de 2025, enquanto as importações de produtos norte-americanos recuaram 4,7% no mesmo período.

Na comparação com o mês anterior, os números de abril mostram uma alta de apenas 0,6% nas exportações totais da China, enquanto as importações cresceram quase 4%.

