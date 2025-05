Trump anuncia "grandes progressos" nas negociações entre China e EUA

© Lusa

"Muito boa reunião hoje [sábado] com a China na Suíça. Muitas coisas foram discutidas, muitas coisas foram aprovadas. Foi negociado um 'reset' total, de forma amigável, mas construtiva. Para o bem da China e dos Estados Unidos, queremos que a China se abra às empresas norte-americanas. Grandes avanços foram feitos", escreveu na rede social Truth Social, da qual é proprietário.

As conversas entre as delegações dos Estados Unidos e da China sobre as tarifas que ameaçam abalar a economia global serão retomadas hoje, em Genebra, após uma reunião entre representantes dos dois países, segundo informou um porta-voz à agência Associated Press.

Como sinal da importância do que está em jogo, os dois países enviaram representantes de alto escalão a Genebra neste fim de semana para as negociações: pelo lado dos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante de Comércio, Jamieson Greer; e pela China, o vice-primeiro-ministro, He Lifeng.

"O contato estabelecido na Suíça é um passo importante para promover a resolução da disputa", escreveu a agência de notícias Xinhua antes do encontro.

No mês passado, Donald Trump aumentou as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses para um total de 145%, e a China retaliou com tarifas de 125% sobre produtos importados dos EUA.

Tarifas tão altas equivalem, na prática, a um boicote mútuo aos produtos, prejudicando as trocas comerciais que, no ano passado, ultrapassaram os 660 bilhões de dólares (586 bilhões de euros).

Na sexta-feira, antes mesmo do início das negociações, Trump sugeriu que Washington poderia reduzir as tarifas impostas a Pequim, afirmando em uma publicação na Truth Social: "Tarifas de 80% me parecem boas! Está nas mãos do Scott [Bessent]".

Leia Também: Poupança tem saque líquido de R$ 6,418 bilhões em abril, afirma BC