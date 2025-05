EUA e China fazem trégua e suspendem tarifas por 90 dias

© Jonathan Drake/Reuters

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta segunda-feira (12) que Washington e Pequim chegaram a um acordo para uma pausa de 90 dias nas tarifas comerciais impostas entre os dois países. A medida, segundo ele, inclui uma redução recíproca de até 115% nas sobretaxas aplicadas aos produtos importados, conforme informou a agência Reuters.

De acordo com o Ministério do Comércio da China, as duas potências concordaram em iniciar, até o próximo dia 14 de maio, o processo de reversão gradual das tarifas impostas desde o início da guerra comercial.

No domingo (11), Bessent já havia adiantado que as conversas entre os países estavam avançando. Segundo ele, houve “progressos substanciais” nas negociações, as primeiras desde a escalada nas tensões provocada pelo presidente Donald Trump com a imposição de uma nova sobretaxa de 145% sobre produtos chineses.

Pequim reagiu com retaliações equivalentes: tarifas de 125% sobre mercadorias norte-americanas. O impasse paralisou o comércio bilateral e causou turbulência nos mercados financeiros globais.

A rodada de negociações aconteceu no sábado (10), em Genebra, durante um encontro reservado na residência do representante suíço nas Nações Unidas. Foi o primeiro diálogo presencial entre autoridades de alto escalão das duas maiores economias do mundo desde a última ofensiva tarifária.

Apesar do clima mais ameno, Trump afirmou que, diante do impasse recente, “talvez seja necessário recomeçar tudo do zero”, sinalizando que o futuro das relações comerciais ainda depende de novas concessões.

